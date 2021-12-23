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Tekstil için müracaatlar devam ediyor - Son Dakika

Tekstil için müracaatlar devam ediyor

23.12.2021 16:11
Tekstil için müracaatlar devam ediyor

3 Aralık günü tesktil firması temsilcileri ile istihdam yaratmak amacıyla yapılan toplantıda alınan karar gereği iş başvurusunda bulunanlara eğitim verilmesi konusunda alınan karar gereği ilk mülakat toplantısı 23 Aralık 2021 Perşembe günü gerçekleştirildi.

Saat 13.00'te Keşan Belediyesi Selim Sesler Konferans ve Tiyatro Salonu'ndaki mülakata, Keşan Belediye Başkan Vekili Müslim çekiç, Keşan Belediye Başkan Yardımcıları Yakup Balcı, Tahir Özçınar ve Belediye Meclis Üyesi Sema Kılıç ile Keşan Belediyesi içerisinde yer alan İş Kur Hizmet Noktası'na başvuruda bulunan kursiyerler katıldı.

Burada konuşan Keşan Belediye Başkanı Yakup Balcı, belediye olarak tekstil firmaları ile Keşanlılara istihdam sağlanması anlamında işbirliği yaptıklarını belirterek ,mülakata gelen kursiyerlere başarılar diledi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada " Kaymakamlık, Belediye, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İşkur Müdürlüğü işbirliği ile Keşanlı hemşehrilerimizin istihdamı anlamında ortak bir çalışma başlattık. Belediyemiz bünyesinde kurulan İşkur Hizmet Noktası'na başvuruda bulunan yaklaşık 200 kursiyere mülakata tabi tutuldu. İlk başta bu işten anlayanlar eğitim alarak tekstil fabrikalarımızda istihdam edilecek. İşi bilmeyenler de eğitime tabi tutulacak ve belli bir süre sonra istihdam edilecek. Daha önce bu sektörde çalışmış olan tecrübelileri firmalarımızla buluşturduk. Bu konuda müracaatlarımız devam ediyor. Tekstilde iş bulmak isteyen vatandaşlarımız belediyemiz bünyesindeki İş Kur Hizmet Noktası'na müracaaat edebilirler" dedi.

Tekstil için müracaatlar devam ediyor

Selim Sesler, İstihdam, Tiyatro, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Tekstil için müracaatlar devam ediyor - Son Dakika


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