Tekstil ihracatçıları Polonya ve Romanya'yı mercek altına alıyor

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği, ihracatta yeni pazarların bulunması ve dış pazar payının artırılması amacıyla 14-18 Haziran 2020 tarihlerinde Polonya'nın Lodz ile Romanya'nın Bükreş şehirlerine yönelik Tekstil ve Konfeksiyon Sektörel Ticaret Heyeti programı düzenliyor.



Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, 2020 yılında sektörel hedeflere ulaşabilmek için önemli uluslararası organizasyonlar gerçekleştireceklerini açıkladı. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Birliğimiz tarafından 14-18 Haziran 2020 tarihlerinde Polonya ve Romanya'ya yönelik Tekstil ve Konfeksiyon Sektörel Ticaret Heyeti programı düzenlenecek. Tekstil alanındaki ihracatımızı olumlu etkileyeceğine inandığımız bu organizasyon dahilinde, Ticaret Müşavirliklerimizin de desteği ile tekstil ve konfeksiyon firmaları ile katılımcı şirketlerimiz arasında ikili iş görüşmeleri düzenlenmesi ve sektörle ilgili tekstil perakende alanlarının ziyaret edilmesi planlanıyor. Tekstil üreticilerimiz ve ihracatçılarımız için önemli bir fırsat olarak değerlendirdiğimiz ticaret heyetimize yüksek bir katılım olmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.



Söz konusu ticaret heyetinde yer almak isteyen üyelerin Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ile irtibata geçmeleri bekleniyor. - GAZİANTEP