Tekstil ihracatı 2021'in ilk çeyreğinde rekor kırdı - Son Dakika

2019 ve 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında konuşan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Jak Eskinazi, "2020 yılında tüm olumsuz gelişmelere rağmen Birliğimizin tekstil ihracatı 2020 yılı itibariyle bir önceki yıla göre artışa geçti ve pandemiye rağmen yüzde 6 artış ile 240 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Tekstil ve hazır giyim sektörleri ortak olarak ise Türkiye geneli 25,6 milyar dolar olan ihracatımız 2020 yılında yüzde 5 kayıp ile 24,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bölgemizin tekstil ve hazır giyim toplam ihracatı ise 1,5 milyar dolardan yüzde 1 artışla 1,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği olarak 2021 yılına Ocak ayında ihracatımızda yüzde 50 artışla başladık. Şubat ayında yüzde 65, Mart ayında ise yüzde 81 ihracat artışını yakaladık. İlk 3 ayda yüzde 65 ihracat artışıyla 90 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaştık." dedi.

Teknik tekstilde ihracat hedefi yükseliyor

2020'de virüsten korunma çabasının medikal tekstil ürünlerine ilgiyi artırdığını söyleyen Eskinazi, medikal tekstil ürünlerinin ihracatının 2020 yılında yüzde 2204 gibi astronomik bir artışla 1,4 milyar dolara ulaştığına değindi.

"Ege'nin medikal teknik tekstil ihracatı ise yüzde 4582 arttı. Medikal teknik tekstil ihracatının artışında özellikle cerrahi elbiseler ve maskeler asıl payı oluşturdu. Türkiye'nin toplam teknik tekstil ihracatı 2020'de yüzde 76 artarak 3 milyar dolara ulaştı, Ege Bölgesi'nin ise teknik tekstil ihracatı yüzde 98 artırarak 194 milyon dolara yükseldi. Hazırgiyim Birliğimiz ile ortak olarak 2019 yılından itibaren "Teknik Tekstil Sektöründe İhracat Potansiyelinin Arttırılması URGE Projesi"ni yürütüyoruz. URGE projemiz kapsamında pandemiyle birlikte küresel talebi hızlı bir şekilde artan medikal, koruyucu ve sportif tekstiller alanında firmalarımızın kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla TEKSMER tarafından proje katılımcısı altı firmaya yönelik altı ay süreli "Koruyucu ve Medikal Teknik Tekstil Ürün Geliştirme Danışmanlık Hizmeti" verilmeye devam ediyor."

166 öğrenci burs almaya hak kazandı

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği ile birlikte Türkiye'de tekstil mühendisliğine yönelik algıyı iyileştirmek amacıyla 2019 ve 2020 yıllarında tanıtım faaliyetlerine devam ettiklerini, ilk 80 bine giren ve Tekstil Mühendisliğini seçen öğrencilere burs verildiğini anlatan Eskinazi sözlerine şöyle devam etti:

"Bursun ve tanıtım faaliyetlerinin olumlu sonuçlarını almaya başladık, hem ilgili bölümlerin kontenjanları doldu hem de Tekstil Mühendisliği Bölümlerinin puanları yükseldi. Projemizin başladığı 2019 yılından bu yana 166 öğrenci burs almaya hak kazandı. Önümüzdeki dönemde Tekstil Mühendisliği tanıtım faaliyetlerine devam edeceğiz."

Pamukta yerli üretime ağırlık verilmesi için çalışmalar hız kazandı

Jak Eskinazi, Türkiye'nin 1,5 milyon ton pamuk ihtiyacının yerli üretimle karşılanması için sektör temsilcileriyle yerli üretimin artırılmasına yönelik çalışmalara ağırlık verildiğini anlattı.

"7 Ekim 2020 tarihinde Ana teması 'Pamuk Hakkında Gerçekler' olan Dünya Pamuk Günü etkinliğini ilk kez online olarak gerçekleştirdik. Birliğimiz, Ulusal Pamuk Konseyi, İzmir Ticaret Borsası, Söke Ticaret Borsası, Ege Giyim Sanayicileri Derneği ve İyi Pamuk Uygulamaları Derneği organizatörlüğünde online olarak 3 oturumda Pamuğun Türkiye İçin Önemi, Türkiye'de Üretilen Tercihli Pamuklar ve İzlenebilirlik ve Pamukta Yüksek Lif Kalitesi ve Pamuk Ticareti başlıkları tartışıldı. Pamuğun Türkiye ekonomisi, tekstil ve konfeksiyon ihracatı için önemini özellikle üreticilere detaylı bir şekilde anlatabilmek amacıyla Çiftçi TV ile iş birliğinde ulusal bir televizyon yayını hazırladık. Bu sayede pamuk ekim dönemi öncesinde çiftçileri bilgilendirmek ve pamuk üretimini artırmak için onları teşvik etmeyi hedefledik."

İspanya Dijital Sektörel Ticaret heyeti gerçekleştireceğiz

Jak Eskinazi, "Birliğimiz, Ege Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçılar Birliği, Ege Maden İhracatçıları Birliği tarafından, tüm dünyada ve ülkemizde yaşanılan Covid-19 Salgını çıkış noktasından hareket edilerek teması "Fütüristik Çalışma Alanı Mobilyaları" olarak belirlenen Ezber Bozan Tasarım Yarışmasına 2020 yılında başladık. Sürdürülebilirlik ve dijitalleşmeye yönelik faaliyetlerimiz hız kazandı. Pandemi sürecinin e-ticaretin gelişimini 5 yıl öne çekmesiyle üyelerimizin bu yönde gelişimine katkıda bulunmak amacıyla yoğun eğitimler verdik. Sanal fuarlar ve sanal ticaret heyeti organizasyonları düzenlendi. Dijitalleşmenin faydalarından yararlanarak ana pazarlarımıza ve yeni ihraç pazarlarına ulaşmaya devam edeceğiz. 24-28 Mayıs 2021 tarihleri arasında Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği ve Hazır giyim Birliğimiz ile birlikte İspanya pazarına yönelik İspanya Dijital Sektörel Ticaret heyeti gerçekleştireceğiz. Kumaş ve hazır giyim sektörlerine yönelik gerçekleşecek ikili iş görüşmeleri etkinliğimizde 45 katılımcı firma yer alıyor." dedi.

Tekstil ihracatçıları katma değer yaratmaya devam ediyor

Sürdürülebilirlik ile ilgili faaliyetlerin devam edeceğini anlatan Jak Eskinazi, "Ege İhracatçı Birlikleri olarak temel amacımız, "İhracatı daha az karbon ayak izi bırakarak yapmak" oldu ve tekstil ve hazır giyim sektörlerimiz başta olmak üzere tüm sektörlerimizi kapsayacak şekilde faaliyet ve projeler gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Teknik Tekstiller Araştırma ve Uygulama Merkezi ile ilgili çalışmalar devam edecektir. 2021 yılında sektörel sorunların çözümü için diğer Birlikler, Ticaret Odaları ve Sanayi Odaları ve diğer kardeş kuruluşlar ile diyalog sürecek. İhracat Rejimi ve Yönetmeliği, teşvikler, devlet yardımları ve diğer konularda yetkililer nezdinde çalışmalara devam edilerek, üyelerimizin bu konular ile ilgili sorunlarına çözüm getirilmeye çalışılacak." diye konuştu.

Eskinazi, pamuk ve tekstil sektörünün giderek yoğunlaşan sorunlarıyla mücadelede, ilgili kuruluşlarla birlikte hükümet nezdindeki görüşmelerde etkin rol almak için sektöre katkıda bulunacak çözümler üretileceğini de sözlerine ekledi.

"Yeni müşteri ve pazarlar yaratmanın yanı sıra, ürün çeşitliliğini de artırarak katma değer yaratma imkanlarına yönelik bilgilendirme çalışmaları sürdürülecektir. Bu kapsamda üniversitelerle toplantılar, webinarlar gibi çalışmaları artırılacaktır. Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve diğer ilgili kurum yetkilileri ile belirli aralıklarla toplantılar yapıp üyelerimizin ve sektörün sorunlarının çözülmesine devam edilecektir."

Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği 2021 yılı bütçesi 5 milyon 275 bin TL olarak belirlenerek, iş programı kabul edildi.