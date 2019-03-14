Tekstil ihracatında hedef, tarihi rekoru
1 saat önce
İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, "2019'da tekstil ihracatında Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmak istiyoruz.
İstanbul
Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz
, "2019'da tekstil ihracatında Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmak istiyoruz. 28 milyar dolar ihracat hedefi koyduk. İnşallah bunu yakalayacağız" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 01:45
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