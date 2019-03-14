Son Dakika Haberleri: Tekstil ihracatında hedef, tarihi rekoru

Tekstil ihracatında hedef, tarihi rekoru

1 saat önce

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, "2019'da tekstil ihracatında Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmak istiyoruz.

Tekstil ihracatında hedef, tarihi rekoru, System.String[]
İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, "2019'da tekstil ihracatında Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmak istiyoruz. 28 milyar dolar ihracat hedefi koyduk. İnşallah bunu yakalayacağız" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 01:45 

Ahmet Öksüz, İstanbul, Ekonomi
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