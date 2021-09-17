Üye Girişi
Tekstil İhtisas OSB'de bir ilke daha imza atıldı - Son Dakika

Tekstil İhtisas OSB'de bir ilke daha imza atıldı

17.09.2021 15:09
Tekstil İhtisas OSB'de bir ilke daha imza atıldı, System.String[]

Diyarbakır Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Diyarbakır Şubesi arasında hizmet standardı oluşturma protokolü imzalandı.

Diyarbakır Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Diyarbakır Şubesi arasında hizmet standardı oluşturma protokolü imzalandı.

Elektrik yüksek gerilim tesisi bulunan Tekstil OSB'deki fabrikaların sürekli ve güvenli bir şekilde çalışır durumda olmasını sağlamak, kontrol ve bakım prosedürlerini yerine getirmek, ilgili kanun, mevzuat ve standartlar doğrultusunda can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla imzalanan protokolü Tekstil OSB Müteşebbis Heyet Başkan Vekili Mehmet Kaya ve TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Alican Çetinkaya imzaladı.

Diyarbakır Tekstil OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve aynı zamanda Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı olan Mehmet Kaya konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, Diyarbakır Valisi ve Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Münir Karaloğlu'nun büyük gayretleri ile Tekstil OSB'nin birçok sorununun çözüldüğünü aktardı. Kaya, "Yoğun arsa taleplerini karşılamak için de çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Kentimiz kalkınması ve yatırımcılarımıza verdikleri desteklerden dolayı valimize bir kez daha teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin birçok yerinden gelerek burada yatırım yapan yatırımcılarımıza gerekli tüm destekler veriliyor. Buradaki yatırımcıların en önemli ihtiyacı yüksek gerilimli ve kesintisiz enerjinin sağlanmasıdır. Bu ihtiyacın giderilmesi konusunda taraflar olarak gerekli tedbirleri almaya devam etmekteyiz. Bunu sağlarken yüksek gerilimli enerjinin kullanımından kaynaklı yaşanabilecek riskleri bertaraf etmek, can ve mal güvenliği konusunda gerekli tedbirleri almayı çok önemsiyoruz" dedi.

Yüksek gerilimli enerji kullanan OSB'ler için bir örnek

Kaya, imzalanan protokol her yönüyle bir ilk ve örnek olacağını aktardı. Kaya, "Bu protokolle bir taraftan sanayicimize kesintisiz yüksek gerilimli enerjiyi sağlarken, aynı zamanda can ve mal güvenliğini de sağlanması konusunda bir standart oluşturmayı hedefliyoruz. Bu yönüyle de bölge ve ülke geneli için bir örnek olmasını istedik. Nihayetinde insana verilen en büyük değer insanlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanmasıdır. Organize Sanayi bölgeleri istihdamın en yüksek olduğu bölgelerdir. Dolayısıyla buralarda çok daha fazla sayıda insan istihdam ediliyorken bunların can güvenliğinin sağlanması için gerekli tüm tedbirlerimizi almak, bu anlamda bir standart oluşturmak zorundayız. Diyarbakır son yıllarda çok önemli sanayi alt ve üst yapılarını tesis etti ve sanayicinin, yatırımcının hizmetine sundu. Özellikle Tekstil OSB'de çok büyük ölçekli yatırımlar peş peşe yapılmaya başlandı. Pandemi nedeniyle kısmen yavaşlamış olsa da yakın bir zamanda Tekstil OSB'de doluluk oranı yüzde yüzlere ulaşacak. Hatta şimdiden ek alanlar oluşturmaya başladık. Yatırımcıların yer tahsis talepleri sürekli gelmeye başladı. Biz de bu yatırımcılarımızın önünü açacak her türlü imkanı seferber etmek için çalışıyoruz. Elektrik Mühendisleri Odası ile imzaladığımız protokolün bir diğer amacı yatırımcılarımızın enerji temini konusunda yaşayacakları olası risk ve sorunlara anında müdahale ederek kesintisiz enerji kullanmalarına yardımcı olmaktır. Bu amaçla tekstil OSB'de bir elektrik mühendisi görev alacak ve bu mühendisin hizmetlerini sürdürmesi sürecinde gerekli kontrolleri de TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi sorumluluk üstlenmiş olacaktır. Protokolün kentimize ve yatırımcılarımıza hayırlı olmasını diliyoruz" diye konuştu.

TMMOB EMO Diyarbakır Şubesi adına konuşan Şube Başkanı Sorgül Aytek Avşar, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğinin 60. Maddesinde "Tüm yüksek gerilimli kuvvetli akım tesislerinde teknik konulardan sorumlu elektrik mühendisi olmalıdır" hükmünün yer aldığını aktararak, dolayısıyla yönetmeliğin gereği olarak kentin en önemli yatırım ve istihdam sektörü olan tekstil sektörünün daha sağlıklı şartlarda ve kesintisiz enerji ihtiyacının sağlanması amacıyla protokole imza attıklarını belirtti. Aytek, "Söz konusu protokol kapsamında Tekstil OSB'de hizmet yeterlilik belgesi olan ve Odamız üyesi elektrik mühendisleri sorumluluk üstlenmiş olacaklar. Yüksek Gerilimli kuvvetli akım tesisi olan bu tesislerimizde işletme sorumluluğu üstlenecek olan elektrik mühendisleri iş güvenliği ve iş emniyeti sağlamak, tesiste uyulması gereken iş güvenliği yöntemlerini tespit etmek, emniyetli bir işletme için uyulması gereken kuralları belirlemek ve gerekli araç gereçleri tespit ederek belirlenen kurallara uyulması yönünde denetlemeler yapacaklar. Biz protokol tarafları olarak kentin en önemli yatırım alanı olan tekstil OSB'de enerji temininde ilgili yönetmelikler kapsamında gerekli olan bütün tedbirleri alarak daha güvenli ve kesintisiz enerji temini için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Tekstil İhtisas OSB'de bir ilke daha imza atıldı

Elektrik Mühendisleri Odası, Münir Karaloğlu, Diyarbakır, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tekstil İhtisas OSB'de bir ilke daha imza atıldı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Lazio'nun dünyaca ünlü hocası Sarri, kendisine selam vermeye gelen Fatih Terim'in önünde eğildi 15:11 Lazio'nun dünyaca ünlü hocası Sarri, kendisine selam vermeye gelen Fatih Terim'in önünde eğildi Aralarında Oktay Kaynarca'nın da bulunduğu 5 kişi hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı 14:49 Aralarında Oktay Kaynarca'nın da bulunduğu 5 kişi hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı Midesindeki kokain patlayan uyuşturucu kuryesi, hayatını kaybetti 14:37 Midesindeki kokain patlayan uyuşturucu kuryesi, hayatını kaybetti
Celal Şengör'ün 14:26 Celal Şengör'ün "Eteğini kaldırıp tokat attım" dediği öğrencisi ortaya çıktı! Saniye Güven Neumann, Güney Afrika'da öğretim üyeliği yapıyormuş Kocası tarafından öldürülen Gülten'in katil zanlısından mahkemede kan donduran itiraf Aldattığından şüphelendim 14:06 Kocası tarafından öldürülen Gülten'in katil zanlısından mahkemede kan donduran itiraf Aldattığından şüphelendim Selçuk Bayraktar güzel haberi verdi! ''2 yıl içinde prototipini uçurmayı hedeflediğimiz Muharip İnsansız Uçak Sistemi savaşta devrim yapacak'' 13:52 Selçuk Bayraktar güzel haberi verdi! ''2 yıl içinde prototipini uçurmayı hedeflediğimiz Muharip İnsansız Uçak Sistemi savaşta devrim yapacak''
Konya'da şaşkınlık yaratan firar! Koronavirüs testi pozitif çıkan mahkum, kaldırıldığı hastanenin tuvalet penceresinden kaçtı 13:20 Konya'da şaşkınlık yaratan firar! Koronavirüs testi pozitif çıkan mahkum, kaldırıldığı hastanenin tuvalet penceresinden kaçtı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mutlu eden pankart: Z kuşağı da Y kuşağı da burada burada 12:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mutlu eden pankart: Z kuşağı da Y kuşağı da burada burada

Son Dakika Haberleri
15:19 Bahçeşehir Koleji'nde, servis ücretlerinin iadesini isteyen velilerin çocuklarına ayrı muamele
15:11 Lazio'nun dünyaca ünlü hocası Sarri, kendisine selam vermeye gelen Fatih Terim'in önünde eğildi
15:09 Çift doz aşı yaptıran vatandaşlar, temaslı olduğu zaman karantinaya alınmayacak
14:45 Patrice Evra, evinin yakınında koyun dolaştığı için taşınan Cristiano Ronaldo ile eğlendi
14:35 Kiralık evlere gelen fahiş fiyat artışı vatandaşı canından bezdirdi! 20 metrekarelik 1+0 daire için 2 bin 500 lira istiyorlar
14:26 Son Dakika: Milli Takım'ın başına geçmesi beklenen Stefan Kuntz, Almanya'daki görevinden istifa etti
14:25 Celal Şengör'ün "Eteğini kaldırıp tokat attım" dediği öğrencisi ortaya çıktı! Saniye Güven Neumann, Güney Afrika'da öğretim üyeliği yapıyormuş
14:15 New York kentinde göç yolundaki en az 300 kuş Dünya Ticaret Merkezi binasına çarparak öldü
14:07 Mbwana Samatta, ilk Avrupa maçında şık kafa golüyle çok konuşuldu
13:50 Milli Takım antrenörlüğü için, TFF yöneticisi Hamit Altontop'un kardeşi Halil Altıntop düşünülüyor
Bahçeşehir Koleji'nde, servis ücretlerinin iadesini isteyen velilerin çocuklarına ayrı muamele Bahçeşehir Koleji'nde, servis ücretlerinin iadesini isteyen velilerin çocuklarına ayrı muamele         
15:19
Çift doz aşı yaptıran vatandaşlar, temaslı olduğu zaman karantinaya alınmayacak Çift doz aşı yaptıran vatandaşlar, temaslı olduğu zaman karantinaya alınmayacak         
15:10
Patrice Evra, evinin yakınında koyun dolaştığı için taşınan Cristiano Ronaldo ile eğlendi Patrice Evra, evinin yakınında koyun dolaştığı için taşınan Cristiano Ronaldo ile eğlendi         
14:45
Kiralık evlere gelen fahiş fiyat artışı vatandaşı canından bezdirdi! 20 metrekarelik 1+0 daire için 2 bin 500 lira istiyorlar Kiralık evlere gelen fahiş fiyat artışı vatandaşı canından bezdirdi! 20 metrekarelik 1+0 daire için 2 bin 500 lira istiyorlar         
14:35
Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay, Seda Han ile dünya evine girdi Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay, Seda Han ile dünya evine girdi         
14:20
Son Dakika: Ticaret Bakanlığı, ÖTV indirimini fiyatlara yansıtmayan bayiler için müfettiş görevlendirdi Son Dakika: Ticaret Bakanlığı, ÖTV indirimini fiyatlara yansıtmayan bayiler için müfettiş görevlendirdi         
13:54
Bu kavuşma herkesi ağlattı! Evlatlık verilen adam, 33 yıl sonra 19 kardeşi ve ailesiyle Müge Anlı'nın programında buluştu Bu kavuşma herkesi ağlattı! Evlatlık verilen adam, 33 yıl sonra 19 kardeşi ve ailesiyle Müge Anlı'nın programında buluştu         
13:49
Buket Aydın, canlı yayında aldatıldığını anlattı: İhaneti mesajla yakaladım Buket Aydın, canlı yayında aldatıldığını anlattı: İhaneti mesajla yakaladım         
12:26
Yumurtanın tazeliği nasıl anlaşılır? 55 yıllık ustadan görülmemiş Yumurtanın tazeliği nasıl anlaşılır? 55 yıllık ustadan görülmemiş "dönme" yöntemi         
12:12
Brezilya'da koca şiddeti! Eşi tarafından darbedilen hamile kadın camdan atlamaya çalıştı Brezilya'da koca şiddeti! Eşi tarafından darbedilen hamile kadın camdan atlamaya çalıştı         
12:06
Hırsızlar, çaldıkları aracı kaza yaptıktan sonra geri getirip bıraktılar! O anlar kamerada Hırsızlar, çaldıkları aracı kaza yaptıktan sonra geri getirip bıraktılar! O anlar kamerada         
12:02
Kadın polis memurun aracından uyuşturucu çıktı: Cinsel içerikli videomla tehdit edildim Kadın polis memurun aracından uyuşturucu çıktı: Cinsel içerikli videomla tehdit edildim         
11:44
Deniz otobüsünde tacize uğrayan kadın, yaşadıklarını anlattı: Elini pantolonumun içine sokmaya çalıştı Deniz otobüsünde tacize uğrayan kadın, yaşadıklarını anlattı: Elini pantolonumun içine sokmaya çalıştı         
11:23
Sunucu, Trump'ın sözlerine sinirlendi, röportajı sonlandırdı: 3 yıl içinde ABD diye bir ülke kalmayacak Sunucu, Trump'ın sözlerine sinirlendi, röportajı sonlandırdı: 3 yıl içinde ABD diye bir ülke kalmayacak         
11:19
Kocasını beklerken dehşeti yaşadı! Hırsız önce kafasını kapıya vurdu sonra da bıçakladı Kocasını beklerken dehşeti yaşadı! Hırsız önce kafasını kapıya vurdu sonra da bıçakladı         
08:47
Videoyu elleri titreyerek çekti! Mezardan dışarı sarkan saçın gizemi merak ediliyor Videoyu elleri titreyerek çekti! Mezardan dışarı sarkan saçın gizemi merak ediliyor         
19:21
Bacakları ters kediyi görenler görenler gözlerine inanamıyor! Tecavüze uğrayınca ön ayakları havada kaldı Bacakları ters kediyi görenler görenler gözlerine inanamıyor! Tecavüze uğrayınca ön ayakları havada kaldı         
19:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2021 15:26:05. #1.12#
SON DAKİKA: Tekstil İhtisas OSB'de bir ilke daha imza atıldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement