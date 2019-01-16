Son Dakika Haberleri: Tekstil İmalathanesinde Dehşet: 1 Ölü, 1 Yaralı

Tekstil İmalathanesinde Dehşet: 1 Ölü, 1 Yaralı

1 saat önce

Tekstil imalathanesinde dehşet: 1 ölü, 1 yaralıORDU - Ordu'nun Ünye ilçesindeki bir tekstil imalathanesinde ortaklar arasında yaşanan silahlı saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Tekstil imalathanesinde dehşet: 1 ölü, 1 yaralı

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesindeki bir tekstil imalathanesinde ortaklar arasında yaşanan silahlı saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Olay, saat 17.30 sıralarında Kaledere Mahallesi Aydınlar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, tekstil ortakları arasında alacak-verecek mevzusu yüzünden tartışma çıkarken, olay büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sonrası Ümit Ş. (38), ortağı olan Zekai Sezer ve oğlu Samet Sezer'i evden aldığı ileri sürülen pompalı tüfekle vurdu. Samet Sezer olay yerinde hayatını kaybederken baba Zekai Sezer ambulansla Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun'a sevk edildiği öğrenildi.
Kavgaya karışan tekstil ortağı Ümit Ş. olay sonrası kayıplara karışırken, kardeşi Nazan G.'nin güvenlik güçlerine teslim olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 08:35 Kaynak: İHA

Ordu, Ünye, 3. Sayfa
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