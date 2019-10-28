Son Dakika Haberleri: Tekstil işçilerini taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 10 yaralı
Son Dakika Güncel Tekstil işçilerini taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 10 yaralı

Tekstil işçilerini taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 10 yaralı

1 saat önce

Batman-Kozluk karayolunda tekstil işçilerini taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı.

Tekstil işçilerini taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 10 yaralı, System.String[]

Batman- Kozluk karayolunda tekstil işçilerini taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi öldü, 4'ü ağır 10 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kozluk ilçesindeki tekstil işçilerini Batman'a getiren Rasim Aksoy yönetimindeki 06 DV 5393 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kozluk ilçesine bağlı Eskice köyü yakınlarında şarampole devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, Mahsum Aksoy isimli işçinin olay yerinde hayatını kaybettiği, 4'ü ağır 10 kişinin de yaralandığı belirlendi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada hayatını kaybeden Mahsum Aksoy'un cesedi otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

(İHA)

Batman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 11:45 Kaynak: İHA
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