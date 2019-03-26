Son Dakika Haberleri: Tekstil İşçisi Evinde Ölü Bulundu

Tekstil İşçisi Evinde Ölü Bulundu

54 dakika önce

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde, tekstil işçisi Mesut Gümüştekin (29), ailesiyle birlikte yaşadığı evde ölü bulundu.

Tekstil İşçisi Evinde Ölü Bulundu, System.String[]
DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde, tekstil işçisi Mesut Gümüştekin (29), ailesiyle birlikte yaşadığı evde ölü bulundu. Vücudunda herhangi bir darp ve yara izine rastlanmayan Gümüştekin'e otopsi yapılmasına karar verildi.

Yeni Mahalle'de, bekar olan ve ailesiyle birlikte yaşayan tekstil fabrikasında işçi Mesut Gümüştekin, bu sabah uyanmayınca yakınları saat 07.00'de odasına girdi. Ailesi, Gümüştekin'i hareketsiz halde buldu. Ailenin yardım çağrısı üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Mesut Gümüştekin'in öldüğü belirlendi. Vücudunda kesici ve delici yara izi bulunmayan Gümüştekin'in cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

- Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:17 Kaynak: DHA

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