Tekstil işçisinden üzen haber! Kolunu makineye kaptırdıktan sonra hayatını kaybetti - Son Dakika

Uşak Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında çalışan Süleyman Baş (45) çalıştığı sırada henüz bilinmeyen bir sebepten kolunu makineye kaptırdı. Baş, tüm çabasına rağmen kolunu makineden kurtaramadı ve kolu makinede kaldı. Talihsiz işçi, olayın ardından ağır şekilde yaralandı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Arkadaşlarının ihbarı sonrasında üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipler, ağır kolu kopan Baş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Baş'ın cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.