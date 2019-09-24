Son Dakika Haberleri: Tekstil Makineleri Fuarı kapılarını perşembe günü açıyor
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Tekstil Makineleri Fuarı kapılarını perşembe günü açıyor

58 dakika önce

Kahramanmaraş'ta tekstil makine üreticileri ve iş adamlarının buluştuğu 'Uluslararası Kahramanmaraş Tekstil Makineleri Fuarı' kapılarını açıyor.

Tekstil Makineleri Fuarı kapılarını perşembe günü açıyor, System.String[]

Kahramanmaraş'ta tekstil makine üreticileri ve iş adamlarının buluştuğu 'Uluslararası Kahramanmaraş Tekstil Makineleri Fuarı' kapılarını açıyor.


İstanbul Tekstil İhracatçıları Birliği ve Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği ile işbirliği içinde gerçekleştirilecek olan Kahramanmaraş Tekstil Makineleri Fuarı, 26 Eylül 2019 Perşembe günü saat 11.00'de kapılarını açacak. Fuar, 28 Eylül akşamına kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.


Fuarın, bölgeye katkısını değerlendiren Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Serdar Zabun, Kahramanmaraş'ın bu sektördeki küresel konumunu gözler önüne sermek bakımından çok önemli bir organizasyon olduğunu söyledi. Zabun, "Uluslararası Kahramanmaraş Tekstil Makineleri Fuarı'na ev sahipliği yapan Kahramanmaraş, bu alanda dünya teknoloji devlerini ağırlıyor. Bu organizasyon, Kahramanmaraş'ın bu sektördeki küresel konumunu gözler önüne sermek bakımından çok önemli. Her geçen gün kalite bakımından öne çıkan Kahramanmaraş, İtalya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine üretim ve ihracat yapmaktadır. Fuar, Kahramanmaraş'ın üretim için sergilediği performansa ilave olarak, araştırma ve geliştirme, moda ve tasarım konusunda da başarılı bir grafikle küresel ticarette daha güçlü bir aktör haline gelmesi bakımından önemli fırsatlar sunuyor. Yerli ve yabancı yatırımcıları, makine ve teknoloji üreticilerini buluşturan bu ölçekte bir fuara, Kahramanmaraş'ın ev sahipliği yapması iş dünyamız adına çok önemli" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 12:28 Kaynak: İHA
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