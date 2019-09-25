Son Dakika Haberleri: Tekstil makineleri fuarı, kapılarını yarın açıyor
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Tekstil makineleri fuarı, kapılarını yarın açıyor

28 dakika önce

Tekstil sektörünün önemli buluşma platformlarından biri haline gelen ve 2014 yılından bu yana yapılan Uluslararası Kahramanmaraş Tekstil Makineleri Fuarı, beşinci kez en yeni tekstil teknolojilerini Türkiye'deki tekstil sanayicileri ve temsilcileriyle buluşturmaya hazırlanıyor.

Tekstil makineleri fuarı, kapılarını yarın açıyor, System.String[]

Tekstil sektörünün önemli buluşma platformlarından biri haline gelen ve 2014 yılından bu yana yapılan Uluslararası Kahramanmaraş Tekstil Makineleri Fuarı, beşinci kez en yeni tekstil teknolojilerini Türkiye'deki tekstil sanayicileri ve temsilcileriyle buluşturmaya hazırlanıyor.

Kahramanmaraş, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 08:35 
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