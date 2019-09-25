Tekstil makineleri fuarı, kapılarını yarın açıyor
28 dakika önce
Tekstil sektörünün önemli buluşma platformlarından biri haline gelen ve 2014 yılından bu yana yapılan Uluslararası Kahramanmaraş Tekstil Makineleri Fuarı, beşinci kez en yeni tekstil teknolojilerini Türkiye'deki tekstil sanayicileri ve temsilcileriyle buluşturmaya hazırlanıyor.
Tekstil sektörünün önemli buluşma platformlarından biri haline gelen ve 2014 yılından bu yana yapılan Uluslararası Kahramanmaraş Tekstil Makineleri Fuarı, beşinci kez en yeni tekstil teknolojilerini Türkiye'deki tekstil sanayicileri ve temsilcileriyle buluşturmaya hazırlanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 08:35
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