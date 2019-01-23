Tekstil makinesinde 'yerli' hedefi
2 saat önce
Geçen yıl 750 milyon dolarlık tektsil makinesi ihracatına karşın, 1.9 milyar dolarlık ithalat yapıldı.
Geçen yıl 750 milyon dolarlık tektsil makinesi ihracatına karşın, 1.9 milyar dolarlık ithalat yapıldı. Sektör temsilcileri, ticaret açığını 500 milyon dolar azaltmayı hedefliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 01:12
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