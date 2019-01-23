Son Dakika Haberleri: Tekstil makinesinde 'yerli' hedefi

Tekstil makinesinde 'yerli' hedefi

2 saat önce

Geçen yıl 750 milyon dolarlık tektsil makinesi ihracatına karşın, 1.9 milyar dolarlık ithalat yapıldı.

Tekstil makinesinde 'yerli' hedefi, System.String[]
Geçen yıl 750 milyon dolarlık tektsil makinesi ihracatına karşın, 1.9 milyar dolarlık ithalat yapıldı. Sektör temsilcileri, ticaret açığını 500 milyon dolar azaltmayı hedefliyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 01:12 

Ekonomi
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