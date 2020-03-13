Tekstil malzemesi yüklü kamyon devrildi - Son Dakika

Kastamonu'nun İnebolu ilçesine tekstil malzemesi taşıyan kamyon devrildi. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.



Edinilin bilgiye göre, Kastamonu-İnebolu karayolu İkiçay Köyü mevkisinde Kastamonu'dan İnebolu'ya seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 53 K 2399 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan olmazken kamyonda maddi hasar meydana geldi. Kaza ile ilgili jandarma ekipleri incelemelerde bulundu. - KASTAMONU