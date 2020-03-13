Tekstil malzemesi yüklü kamyon devrildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tekstil malzemesi yüklü kamyon devrildi - Son Dakika

Tekstil malzemesi yüklü kamyon devrildi

7 saat önce

Kastamonu'nun İnebolu ilçesine tekstil malzemesi taşıyan kamyon devrildi.

Tekstil malzemesi yüklü kamyon devrildi, System.String[]

Kastamonu'nun İnebolu ilçesine tekstil malzemesi taşıyan kamyon devrildi. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.


Edinilin bilgiye göre, Kastamonu-İnebolu karayolu İkiçay Köyü mevkisinde Kastamonu'dan İnebolu'ya seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 53 K 2399 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan olmazken kamyonda maddi hasar meydana geldi. Kaza ile ilgili jandarma ekipleri incelemelerde bulundu. - KASTAMONU

Kastamonu, İnebolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 09:03 Kaynak: İHA
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