Son Dakika Haberleri: Tekstil malzemesi yüklü tır yandı
Son Dakika Güncel Tekstil malzemesi yüklü tır yandı

Tekstil malzemesi yüklü tır yandı

1 saat önce

Bilecik'in Vezirhan beldesinde seyir halindeyken alev alan tekstil malzemesi yüklü tır kullanılamaz hale geldi.

Bilecik'in Vezirhan beldesinde seyir halindeyken alev alan tekstil malzemesi yüklü tır kullanılamaz hale geldi.

Hebil Özkan idaresindeki 20 ZK 429 plakalı tekstil malzemesi yüklü tır, Bilecik- Sakarya kara yolunun Vezirhan mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Durumu fark eden Özkan, yol kenarına çektiği tırdan indi.

Bilecik ve Vezirhan belediyeleri itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında tekstil malzemelerinin bir kısmı yandı.

Tırın kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Tekstil malzemesi yüklü tır yandı

Vezirhan, Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 11:00 Kaynak: AA
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