Son Dakika Haberleri: Tekstil mühendisi olacak gençlere hem burs hem de iş imkanı
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Tekstil mühendisi olacak gençlere hem burs hem de iş imkanı

1 saat önce

UTİB, 2019-2020 eğitim öğretim yılında Tekstil Mühendisliği bölümünü tercih edecek gençleri, okula başlamalarından mezuniyetlerine, hatta iş hayatına atılmalarına kadarki tüm süreçlerde destekleyecek.

Tekstil mühendisi olacak gençlere hem burs hem de iş imkanı, System.String[]
UTİB, 2019-2020 eğitim öğretim yılında Tekstil Mühendisliği bölümünü tercih edecek gençleri, okula başlamalarından mezuniyetlerine, hatta iş hayatına atılmalarına kadarki tüm süreçlerde destekleyecek. Projeyi, İhracatçı Birlikleri ve Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası destekleyecek.
Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 09:52 
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