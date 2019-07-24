Tekstil mühendisi olacak gençlere hem burs hem de iş imkanı
1 saat önce
UTİB, 2019-2020 eğitim öğretim yılında Tekstil Mühendisliği bölümünü tercih edecek gençleri, okula başlamalarından mezuniyetlerine, hatta iş hayatına atılmalarına kadarki tüm süreçlerde destekleyecek.
UTİB, 2019-2020 eğitim öğretim yılında Tekstil Mühendisliği bölümünü tercih edecek gençleri, okula başlamalarından mezuniyetlerine, hatta iş hayatına atılmalarına kadarki tüm süreçlerde destekleyecek. Projeyi, İhracatçı Birlikleri ve Türkiye
Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası destekleyecek.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 09:52
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