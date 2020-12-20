Tekstil mühendisleri ve doktorların iş birliğiyle "diyabetik çorap" geliştirildi - Son Dakika

Ege Üniversitesinde (EÜ) Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü ve Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü'nden bilim insanlarının iş birliğiyle "diyabetik çorap" geliştirildi.

EÜ Tekstil Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arzu Marmaralı danışmanlığında Emel Akın Meslek Yüksekokulu Araştırma Görevlisi Dr. Berna Cüreklibatır Encan tarafından 3 yıl önce "Diyabetik Ayak Komplikasyonundan Korunmaya Yardımcı Çorap" geliştirme çalışması başlatıldı.

Çalışma kapsamında antibakteriyel, hızlı sıvı iletimi sağlayan özelliklere sahip iplikler, giyim konforu, fiziksel ve mekanik özellikleri bakımından test edildi.

Diyabet hastaları için kan akımını engellememesi açısından büyük önem taşıyan çorap lastiği de çalışma kapsamında ayrıca ele alındı.

EÜ Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şevki Çetinkalp ve Doç. Dr. Ilgın Yıldırım Şimşir'in de dahil olduğu araştırmada çorabın etkinliği gönüllü diyabet hastalarının katılımıyla değerlendirildi.

Altı aylık takip sonunda "diyabetik çorap" ile hastaların ayak taban basınçlarında azalma olduğu ve kullanıcı memnuniyetinin de yüksek olduğu belirlendi.

Faydalı model tescili için başvuruda bulundular

Prof. Dr. Arzu Marmaralı, AA muhabirine, diyabetliler için ayaklarda yara oluşumunun önemli bir problem olduğunu, ayağın kesilmesine kadar gidebilen bu süreçte hastaların konforunu yükseltmek için çalışma başlattıklarını söyledi.

Çorap ipliği, örgüsü için uzun süren denemeler gerçekleştirdiklerini ifade eden Marmaralı, "Hastaları koruyan çorabın özelliklerinin ne olması gerektiğini araştırdık. Yumuşak ve basınca dayanıklı olmalı, sürtünmeyi azaltmalıydı. Akıntının fark edilebilmesi için açık renkte üretilmeliydi. Kan akışının sağlanması için lastik kısmı da çok önemliydi. Taban ve üst kısmının değer ölçülerini bilimsel parametrelere göre belirleyip diyabetik çorabımızı geliştirdik. " dedi.

Üretim sırasında özel iplik kullandıklarına işaret eden Marmaralı, şu bilgileri verdi:

"Gümüş lifi bulunan özel iplik kullanıldı. Bu iplik, serinlik ve nem akışını sağlıyor. Taban kısmını sürtünme olmaması için düz, üst kısmını ise gözenekli bir yapıyla tamamladık. Lastik kullanmadan lastik yapısını sağladık. Amacımız enfeksiyon bulaşmasını önlemekti. Çalışmalarımızda bize Prof. Dr. Şevki Çetinkalp ile Doç. Dr. Ilgın Yıldırım Şimşir destek verdi. Giyim denemelerini de gönüllü diyabet hastaları yaptı."

Marmaralı, diyabetik çorapların diyabet hastalarına dağıtıldığını ve 6 aylık süreçte değerlendirmelerin yapıldığını söyledi.

Beyaz renk sevilmedi

Çorapla ilgili hastalardan tek eleştirinin rengine yapıldığını ancak beyaz rengin, akıntı ve enfeksiyonu göstermesi için tercih edildiğini belirten Marmaralı, "Yaklaşık 20 hasta üzerinde çorap denendi. Konfor ve giyim rahatlığı konusunda çok iyi geri dönüşler aldık. Hastalarda 6 aylık süre boyunca yara oluşumu da görülmedi." ifadelerini kullandı.

Marmaralı, faydalı model tescili için başvuruda bulunduklarını, patent çalışmasının ardından firmalarla görüşmelerin başlayacağını söyledi.

Diyabetik çorabı Ege Uluslararası Tekstil ve Mühendislik Konferansı'nda duyurduklarını dile getiren Prof. Dr. Arzu Marmaralı, yurt dışından bilim insanlarının da ürünle ilgilendiğini ifade etti.

İpliklere gümüş iyon yerleştirilmiş

Emel Akın Meslek Yüksekokulu Araştırma Görevlisi Dr. Berna Cüreklibatır Encan da diyabetin çok sayıda insanı tehdit ettiğini, bu çalışmada insanlığa faydalı bir ürün ortaya çıkarmak istediklerini söyledi.

Ürün ipliğinin yüzde 100 polyester olduğunu belirten Encan, "Özel bir iplik çünkü içine gümüş iyonlar yerleştirilmiş. Kaplama olmadığı için yıkama sırasında çıkmıyor. Gümüşün özelliği de bakteri artışı ve mantar üremesini engellemesi. Özel bir pike örgüsü kullandık. Bu da ayaklardaki terleme sırasında hava geçişini sağlıyor." dedi.

Encan, araştırmalar sırasında birçok lastik ipi denediklerini ve en uygun basıncı sağlayan ürünü kullanarak diyabetik çorabı tamamladıklarını kaydetti.