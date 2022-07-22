Tekstil mühendisliği tercihine asgari ücret tutarında eğitim bursu

İSTANBUL - Üniversitelerin kontenjanları ve taban puanlarının açıklanmasıyla birlikte, öğrencilerin tercih süreci de başladı. Tekstil ve hazır giyim ihracatçı birlikleri, üniversite sınavında ilk 20 binde yer alan ve ilk 5 tercihinden birinde tekstil mühendisliğini seçerek bölüme girmeye hak kazanan öğrencilere, bugün itibariyle aylık 5 bin 500 TL burs imkanı sunacaklarını duyurdu. Kriterlere uygun olmaları halinde, Türkiye genelinde 14 tekstil mühendisliği bölümüne kayıt yaptıracak toplam 463 öğrencinin tamamı da bu burstan yararlanabilecek.

ÖSYM, Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu yayınladı. Öğrencilerin tercih süreci başladı. Üniversite tercihi yapacak olan öğrenci adayları İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşen fuarda farklı üniversite ve bölümler ile ilgili bilgi alma fırsatı yakaladı. Fuara katılan tekstil ve hazır giyim ihracatçı birlikleri sınavda başarılı olan öğrencilere, aylık asgari ücret tutarında karşılıksız burs imkanı sunacağını duyurdu. Tercihim Tekstil Mühendisliği Projesi kapsamında, üniversite sınavında ilk 20 binde yer alan ve ilk 5 tercihinden birinde tekstil mühendisliğini seçerek bölüme girmeye hak kazanan öğrenciler, bugün itibariyle aylık 5 bin 500 TL burs alacak. Kriterlere uygun olmaları halinde, Türkiye genelinde 14 tekstil mühendisliği bölümüne kayıt yaptıracak toplam 463 öğrencinin tamamı da bu burstan yararlanabilecek.

Sektörün nitelikli mühendis ihtiyacını karşılamak için 2019 yılında başlatılan "Tercihim Tekstil Mühendisliği" burs projesi, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği ile İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği koordinasyonunda bir araya gelen 11 İhracatçı Birliği ve Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası tarafından yürütülüyor. Tercihim Tekstil Mühendisliği projesi ile öğrencilere eğitimleri sırasında uygulamalı staj imkanı sunuluyor ve mezun olduklarında işe yerleşmelerinde destek olunuyor. Sektörden gelen yüksek talep nedeniyle, öğrencilerin önemli bir kısmı henüz mezun olmadan işe yerleşiyor.

İlk 80 bine girenlere karşılıksız burs

Proje kapsamında, üniversite sınavında ilk 80 bine giren ve ilk 5 tercihinden birinde tekstil mühendisliğini seçerek bölüme girmeye hak kazanan öğrenciler bu burstan yararlanabilecek. Bu kriterlere uyan ve ilk 20 bine giren öğrencilere aylık olarak asgari ücret tutarında burs sağlanacak. İlk 20 ile 50 bin arasındaki öğrenciler, asgari ücretin yüzde 70'i ve 50 ile 80 bin arasındakiler ise asgari ücretin yüzde 50'si oranında burs almaya hak kazanacak. Proje kapsamında herhangi bir sayı sınırı olmaksızın kriterleri sağlayan tüm öğrenciler, üniversitelerin hazırlık bölümleri de dahil olmak üzere lisans eğitimleri boyunca bu burstan yararlanıyor.

Üniversite ve sanayi iş birliği çerçevesinde öğrencilere en az bir dönem üretim fabrikalarında uygulamalı eğitim programı uygulanıyor. Tekstil mühendisliği bölümü öğrencilerinin neredeyse tamamı son sınıfa geldiklerinde çalışma hayatına atılmış oluyor. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından açıklanan verilere göre; Tekstil Mühendisliği, Türkiye'de en kısa sürede iş bulunan mesleklerin başında geliyor.

"Sektörümüzün dijital dönüşümüne yön verecek genç tekstil mühendislerini bekliyoruz"

Projenin büyüyerek devam ettiğini vurgulayan İHKİB Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Komitesi Başkanı İlker Karataş, "Hazır giyim ve tekstil sektörü Türkiye'nin en büyük sektörleri arasında yer alıyor. Bu kadar büyük bir sektörün nitelikli insan kaynağına ihtiyacı var. Gerçekleştirdiğimiz projemiz kapsamında tekstil mühendisliği bölümünü tercih edecek öğrencileri sektörümüze kazandırmak istiyoruz" dedi.

"Hazır giyim ve tekstil sektörünün nitelikli insan kaynağına ihtiyacı var"

Karataş, projenin çıkış aşamasını şöyle anlattı: "Projemizi 2019 yılında başlattık. Hazır giyim ve tekstil sektörlerine nitelikli insan kaynağına ihtiyacımız var. Proje kapsamında, üniversite sınav sonuçlarına göre ilk 80 bine giren ve ilk 5 tercihinden birinde tekstil mühendisliğini seçerek bölüme girmeye hak kazanan öğrencilere burs imkanı sunacağız. Bu kriterlere uyan ve ilk 20 bine giren öğrencilere aylık olarak asgari ücret tutarında burs sağlayacağız."

Hazır giyim ve tekstil sektörünün nitelikli insan kaynağına ihtiyacı olduğunun altını çizen Karataş, "Sektörümüz hedeflediği nitelikli insan kaynağına ulaşmak için çalışmalarına devam ediyor. Projeyi başlattığımız günden bu zamana kadar bu bölümlerden öğrencilerin neredeyse yüzde 27'si daha mezun olmadan, yüzde 49,3'ü ise ilk 6 ayda iş bulabiliyorlar. " ifadelerini kullandı.

Ar-Ge alanında çalışmak istediğini belirten Marmara Üniversitesi Tekstil Mühendisliği bölümü öğrencisi Merve Karahasan, "Tercihim Tekstil Mühendisliği" bursu alıyorum, bunun sayesinde sadece eğitimime odaklanabiliyorum. Farklı bir şehirde okumak gerçekten hem manevi hem de maddi açıdan çok zor. Kendinizi geliştirmek adına burs almak öğrenciye çok fazla katkı sağlıyor. Bu bölümü seçerken sektörün sadece konfeksiyondan ibaret olmadığını medikal ve savunma sanayiinden akıllı tekstillere kadar birçok alanda çalışabileceğimi ve dijital teknolojilerin kullanıldığını gördüm ve bu bölümü seçtim" dedi.

Eğitimi için Gaziantep'ten İstanbul'a geldiğini belirten yaşayan İstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil Mühendisliği bölümü öğrencisi Siraç Uzuntok, "Ailem Tercihim Tekstil Mühendisliği bursunu duymuş bu sayede hayalim olan İTÜ Tekstil Mühendisliği bölümüne girebildim. Bu burs İstanbul'da yaşamamı sağlayacak bir miktardı, böylece bursa kabul edilerek bölüme girebildim. Sektörümüz çok büyük ve sektörün nitelikli insan kaynağına ihtiyacı var. Üniversite tercihi yapacak öğrenciler ilk önce seçecekleri mesleğin ileride onları mutlu edip etmeyeceğini araştırıp hareket etmesi gerekiyor. Bu proje kapsamında sadece eğitim desteği almıyoruz, iş imkanları da sunuluyor. Ayrıca proje sayesinde pratik eğitimi de çok erkenden alabiliyoruz" dedi.