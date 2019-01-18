Son Dakika Haberleri: Tekstil Saldırısında Ölen Genç Toprağa Verildi

Tekstil Saldırısında Ölen Genç Toprağa Verildi

1 saat önce

Ordu'nun Ünye ilçesinde ortaklar arasında çıkan kavga sonucu hayatını kaybeden Samet Sezer (28), son yolculuğuna uğurlandı.

Tekstil Saldırısında Ölen Genç Toprağa Verildi, System.String[]
Ordu'nun Ünye ilçesinde ortaklar arasında çıkan kavga sonucu hayatını kaybeden Samet Sezer (28), son yolculuğuna uğurlandı.

Kaledere Mahallesi'nde meydana gelen olayda, tekstil fabrikası ortakları arasında çıkan kavgada Ümit Ş. ortağı Zekai Sezer (63) ve Samet Sezer'i silahla vurmuş, saldırıda Samet Sezer olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Gencin cenazesi bugün Merkez Büyük Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Yiğitler Mahallesi aile kabristanlığına defnedildi. Cenazeye AK Parti Ünye İlçe Başkanı Hüseyin Tavlı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kız kardeş ve zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi

Olay günü Ümit Ş. ile kavga sırasında yanında olan, kendisine yardım ettiği ileri sürülen ve ifadesi alınan kız kardeşi Nalan G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:02 Kaynak: İHA

Kaledere, kavga, Ünye, Ordu, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Oyuncak Bebekten Uyuşturucu Çıktı, Ekipler Şaşıp Kaldı İş Adamı, Çocuklarını Odadan Çıkarıp Kediye Sopayla İşkence Yaptı! Kan Donduran Anlar Kamerada

Öfkeli Kadın, Telefonunun Şifresini Vermeyen Kocasını, Üzerine Benzin Döküp Yakarak Öldürdü Kayınpederine ve Kayınvalidesine Kurşun Yağdıran Cani Damat, Delilleri Yok Etmek İçin Evi Ateşe Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 16:04:22. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekstil Saldırısında Ölen Genç Toprağa Verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]