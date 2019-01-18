Tekstil Saldırısında Ölen Genç Toprağa Verildi

Ordu'nun Ünye ilçesinde ortaklar arasında çıkan kavga sonucu hayatını kaybeden Samet Sezer (28), son yolculuğuna uğurlandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde ortaklar arasında çıkan kavga sonucu hayatını kaybeden Samet Sezer (28), son yolculuğuna uğurlandı.



Kaledere Mahallesi'nde meydana gelen olayda, tekstil fabrikası ortakları arasında çıkan kavgada Ümit Ş. ortağı Zekai Sezer (63) ve Samet Sezer'i silahla vurmuş, saldırıda Samet Sezer olay yerinde hayatını kaybetmişti.



Gencin cenazesi bugün Merkez Büyük Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Yiğitler Mahallesi aile kabristanlığına defnedildi. Cenazeye AK Parti Ünye İlçe Başkanı Hüseyin Tavlı ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Kız kardeş ve zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi



Olay günü Ümit Ş. ile kavga sırasında yanında olan, kendisine yardım ettiği ileri sürülen ve ifadesi alınan kız kardeşi Nalan G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU

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