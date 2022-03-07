Tekstil sektörü e-ticaretle ihracatta 20 milyar doları aştı - Son Dakika

2021'de e-ticaretle ihracatını 3 milyar dolardan fazla artırarak 20 milyar doların üzerine çıkaran tekstil sektörü, ekonomiye 18 milyar doları aşan bir katkı sağladı. Onlarca üreticiyi binlerce butik ve mağazayla buluşturan platformlar, yarattıkları zaman ve maliyet tasarrufuyla üreticilerin sınır ötesi yolculuklarına kılavuzluk ediyor.

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) tarafından açıklanan verilere göre, 2021'de yüzde 55 artışla 400 milyar TL'ye ulaşan e-ticaret sektörünün 2022'de yüzde 40 büyümeyle 560 milyar TL'ye yükselmesi bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) hazırladığı 2021 yılı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması'na göre 2021'de online alışveriş yapanların oranı yüzde 36,5'ten yüzde 44,3'e yükseldi. Giyim, aksesuar ve ayakkabı alışverişi yüzde 70,7 ile pastadan en büyük payı aldı. Pandeminin olumsuz etkilerini e-ticaretle ortadan kaldırarak ticaret hacmini genişleten tekstil sektörünün rotasını e-ihracata çevirdiğini belirten DepoTextile.com Kurucusu Kenan Demir, "2021'de ihracatını 3 milyar dolardan fazla artırarak 20 milyar doların üzerine çıkarmayı başaran tekstil sektörü, Türkiye ekonomisine 18 milyar doları aşan bir katkı sağladı. Özellikle pandeminin etkisiyle ayakta kalmakta zorlanan küçük ve orta büyüklükteki üreticiler, e-ticaret aracılığıyla zorlu sürecin üstesinden gelmeyi başardı. Hazır giyim üreticileriyle butik ve mağazaları tek bir platformda buluşturarak yarattığımız maliyet tasarrufuyla sektöre pandemiden çıkış yolunu gösterdik" dedi.

TOPTAN GİYİM SİPARİŞLERİNİ DİJİTALLEŞTİRİYOR

DepoTextile.com'u onlarca üreticinin binlerce ürün ve modeline tek noktadan ulaşabilme ve güvenli toptan sipariş oluşturabilme hizmeti sağlayan yeni nesil toptan satış platformu olarak tanımlayan Kenan Demir, "Hazır giyim üreticileri ile perakende satış yapan butik ve mağazaları tek bir adreste buluşturarak tedarik zincirini tümüyle dijitalleştirdik. Geniş ürün yelpazemiz ve uygun maliyetli çözümlerimizle, üreticileri hedef kitleleriyle ve potansiyel müşterileriyle bir araya getiriyoruz. Hızlı ve güvenilir tedarik hizmetimizle mağaza ve butikleri zaman ve maliyet tasarrufuyla tanıştırıyoruz. Ürün tedariğini DepoTextile.com üzerinden gerçekleştiren binlerce butik ve mağaza, daha fazla satışa odaklanma imkanı bularak hedef müşteri kitlesine yönelik doğru stratejiler geliştirebiliyor" diye konuştu.

TÜRK GİYİM ÜRETİCİLERİ TÜRKİYE VE DÜNYA İLE DİJİTALDE BULUŞUYOR

Türkiye'de üretim yapan ve DepoTextile.com Tedarikçi Standartlarına uyum sağlayan üreticilerin, stoklarındaki hazır giyim ürünlerini, herhangi bir yıllık ücret ve komisyon ödemesi olmadan yurt içi ve yurt dışındaki binlerce mağaza ve butiğe satışa sunduklarına değinen Demir, "Üreticiler, gerekli entegrasyonlar tamamlandıktan hemen sonra toptan sipariş alabilecekler. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 100 üreticinin stoklarındaki sevkiyata hazır ürünlerini, 20 binin üzerinde mağaza ve butiğe ulaştırdık. Üretici tedarikçilerimizin binlerce ürününü yeni nesil toptan satış platformumuz üzerinden 17 ülkeye ihraç ettik. Bu sene odağımıza ihracatı alarak üreticilerimizin ürünlerini yurt dışında binlerce mağaza ve butik ile buluşturmaya devam edeceğiz "dedi.