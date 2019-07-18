Tekstil sektöründe acı kayıp
1 saat önce
İş adamı Muharrem Balin geçirdiği rahatsızlık sonucu 77 yaşında hayata veda etti.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 05:43 Kaynak: İHA
İş adamı Muharrem Balin geçirdiği rahatsızlık sonucu 77 yaşında hayata veda etti.
Balinler Uluslararası Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin kurucularından Muharrem Balin, geçirdiği rahatsızlık sonucu 77 yaşında hayata gözlerini yumdu. Balin'in cenazesi ikindi namazından sonra Karacaahmet
Mezarlığı'na defnedildi.
Balinler, ihracatının tamamını Avrupa
'ya yapıyor. Şirket yıllık 2 milyon 400 bin adet üretim kapasitesine sahip durumda faaliyetlerine devam ediyor. - İSTANBUL
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