Tekstil sektörünü dönüştürecek karar

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, tekstil sektöründeki mevcut makine kapasitesinin daha verimli kullanılması amacıyla önemli bir adım attı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, tekstil sektöründeki mevcut makine kapasitesinin daha verimli kullanılması amacıyla önemli bir adım attı. Tekstil sektörünü dönüştürecek değişikliği değerlendiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yeni uygulama ile istihdam hızını daha da artıracağız. Mevcut tesislerin yenilenmesini sağlayarak, yatırımcıların yenilikçi ürünlerini rekabetçi olarak üretmelerini ve yeni ihracat pazarları yakalamalarını temin edeceğiz" dedi.



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, tekstil sektöründeki mevcut makine kapasitesinin daha verimli kullanılması amacıyla önemli bir adım attı. Sektörde halihazırda atıl durumda bulunan makinelerin işlerlik kazanması amacıyla Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'da değişikliğe gidildi. Buna ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre; birinci ve ikinci bölgede yer alan illerde gerçekleştirilen hazır giyim, deri ve deri mamulleri sektörlerine yönelik yatırımlarda temin edilen makine ve teçhizatlar kapsamda olacak. Bu makine ve teçhizatlar, kararda belirtilen 34 ile taşınırsa, istihdam desteğinden yararlanabilecek. Ancak bunun için asgari 100 istihdam sağlanması koşulu aranacak. Böylece, hem görece gelişmiş birinci ve ikinci bölge illerinde kapasite fazlası olarak değerlendirilen makine ve teçhizat ülke ekonomisine kazandırılacak hem de gelişmekte olan illerdeki yatırımlar ve dolayısıyla istihdam artacak.



Kararda belirtilen illerdeki ikinci el tekstil makineleri ile yapılacak yatırımlar, aynı illerdeki sıfır makinelerle gerçekleşen yatırımlara sunulan istihdam teşviklerinden 3-5 yıl sürelerle yararlanacak. Yatırımcıların, birinci ve ikinci bölge illerinde istihdamlarını korumaları halinde teşvik süreleri 2 kat uygulanacak. Birinci ve ikinci bölge illerinde tekstil sektöründe daha önce sadece tevsi yatırımlarda yani kapasite artırımına yönelik yatırımlarda verilen teşvikler, artık sıfırdan yatırımlara da sunulacak.



2020 sonuna kadar geçerli



Bu uygulamalarla, bir yandan atıl hale gelmiş makinelerin yeniden üretime kazandırılması ve istihdam oluşturulması, öte yandan mevcut tesislerde modernizasyon yatırımlarının ve katma değerli üretimin hızlandırılması hedefleniyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile yürürlüğe giren uygulama, 2020 yılı sonuna dek geçerli olacak.



"Bu yeni uygulama ile istihdam hızını daha da artıracağız"



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, istihdamda önemli rol üstlenen tekstil sektörünü canlandırmayı amaçlayan düzenlemeyi değerlendirdi. İstihdama, öncelikli olarak önem verdiklerinin altını çizen Bakan Varank, "Yatırım teşviklerimizle Şanlıurfa, Van, Batman, Malatya gibi gelişmekte olan illerde özellikle tekstil sektöründe istihdam oluşturulmasını sağlıyoruz. Şimdi bu yeni uygulama ile istihdam hızını daha da artıracağız. Mevcut tesislerin yenilenmesini sağlayarak, yatırımcıların yenilikçi ürünlerini rekabetçi olarak üretmelerini ve yeni ihracat pazarları yakalamalarını temin edeceğiz" ifadelerini kullandı.



Hangi iller kapsamda?



Düzenleme; Elazığ, Erzincan, Malatya, Sivas, Bayburt, Çankırı, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kilis, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli, Yozgat, Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Van illerini kapsıyor. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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