Tekstil üreticileri online fuar ile 30 ülkeye ihracat gerçekleştirdi - Son Dakika

Tekstil üreticileri online fuar ile 30 ülkeye ihracat gerçekleştirdi

13.01.2021 11:00

Tekstil üreticileri online fuar ile 30 ülkeye ihracat gerçekleştirdi "Online fuarlar hazır giyim üreticilerine can suyu oluyor" Türkiye'nin en büyük tekstil pazarlama organizasyonlarından biri olan Dosso Dossi Fashion Show'un İstanbul'da gerçekleştirdiği online fuar, 100 markanın ürünlerini...

Tekstil üreticileri online fuar ile 30 ülkeye ihracat gerçekleştirdi

"Online fuarlar hazır giyim üreticilerine can suyu oluyor"

İSTANBUL - Türkiye'nin en büyük tekstil pazarlama organizasyonlarından biri olan Dosso Dossi Fashion Show'un İstanbul'da gerçekleştirdiği online fuar, 100 markanın ürünlerini Rusya, Kazakistan, Azerbaycan ve Ukrayna başta olmak üzere 30 ülkeden 200 şehirdeki alıcılarla buluşturdu.

Pandemi nedeniyle durgunlaşan tekstil sektörü online gerçekleşen fuarlar sayesinde üretime devam etmeye çalışıyor. Bu çerçevede harekete geçen Dosso Dossi Fashion Show'un İstanbul'da gerçekleştirdiği online fuar ile 100 marka ürünlerini 30 ülkeden alıcılarla buluşturdu.

Dünyaca ünlü top modellerin katıldığı moda şovları ve dünya çapında yaptığı tanıtım faaliyetleriyle bilinen etkinlik, Türk tekstil üreticileriyle iş birliğini güçlendirerek devam ettiriyor. 9 - 14 Ocak tarihleri arasında İstanbul'da Dosso Dossi Hotels Downtown'da gerçekleştirilen online fuar, Laleli, Merter ve Osmanbey'de üretim yapan 100 markanın ürünlerini 30 ülkeden 200 şehirden alıcılarla buluşturdu. Kurulan 100'ün üzerindeki panel ile hazır giyim alıcılarına ulaşan görevliler, dossodossi.com üzerinden yaklaşık 150 bin adet farklı hazır giyim ürününün satışını gerçekleştirdi. Online fuarlar ile ihracata katkı sağlandığını vurgulayan Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan pandemi döneminde tekstil sektörünü canlı tutmak adına online fuarların önem taşıdığını söyledi. Pandemi sürecinde ağırlık verdikleri online fuarların Laleli, Merter ve Osmanbey'deki hazır giyim markaları için can suyu olduğunu da belirten Eraslan, "Online fuar kapasitemizi artırarak dossodossi.com'u bölgenin en büyük online toptan satış platformu yapacağız" dedi.

"Avrupa'dan Çin sınırına kadar sipariş aldık"

12 yıldır yaptıkları şovlar ile binlerce alıcıyı Türkiye'de ağırladıklarını belirten Hikmet Eraslan, pandemiyle birlikte değişen dünyaya hızlıca ayak uydurduklarını ve bu süreçte online satışa ağırlık verdiklerini söyledi. Üçüncüsünü gerçekleştirdikleri online fuarda Laleli, Osmanbey ve Merter'de bulunan kadın, erkek, çocuk ve ayakkabı kategorilerinde üretim yapan markaları alıcılara ulaştırdıklarını belirten Eraslan, "Pandemi nedeniyle Türkiye'ye gelemeyen müşterilerimize 2021 ilkbahar-yaz ürünlerini ulaştırdık. Yıllardır bizimle işbirliği halinde olan ve her biri bulundukları bölgenin en büyük tekstil satıcısı olan müşterilerimizle temas kuran satış görevlilerimiz ilk beş günde yaklaşık 150 bin adet ürün satışı gerçekleştirdi. Rusya, Kazakistan, Azerbaycan ve Ukrayna başta olmak üzere yaklaşık bin tekil alıcı ile görüşme sağlandı. Avrupa ülkelerinden Çin sınırına kadar sipariş aldık. Yaklaşık 30 ülke ve 200 şehire ulaştık. Alınan siparişler ve sezon boyunca devam edecek siparişleriyle birlikte 15 milyon dolarlık bir ciroya ulaşmayı hedefliyoruz. Bu süreçte gerçekleştirilen satışlar Laleli, Merter ve Osmanbey'deki hazır giyim markaları ve çalışanları için can suyu oluyor" dedi.

"Online hazır giyim satışında bölgenin en büyük markası olmayı hedefliyoruz"

Online fuarlardan aldıkları sonuçlardan çok memnun olduklarını belirten Eraslan, "Online fuar kapasitemizi artırarak web adresimizi bölgenin en büyük online toptan satış platformu yapacağız" dedi.

Dossodossi.com bünyesinde bulunan marka adetini 500'e çıkarmak için çalışmalara başladıklarını da ekleyen Eraslan "Marka sayısının yanı sıra ulaşılan ülke sayısını da artıracağız. Rusya ve çevresini kapsayan ülkelere Afrika ve Avrupa pazarını da dahil ederek toptan online hazır giyim satışında bölgenin en büyük markası olmayı hedefliyoruz. Özellikle yeni ülkelerde Türk markalarının pazarlanması konusunda büyük kampanyalar planlıyoruz. Gerçekleştireceğimiz dijital platform defileleriyle de büyük ses getirmeye devam edeceğiz" açıklamalarında bulundu.

Tekstil üreticileri online fuar ile 30 ülkeye ihracat gerçekleştirdi
Tekstil üreticileri online fuar ile 30 ülkeye ihracat gerçekleştirdi
Tekstil üreticileri online fuar ile 30 ülkeye ihracat gerçekleştirdi
Tekstil üreticileri online fuar ile 30 ülkeye ihracat gerçekleştirdi

Dosso Dossi Fashion Show, İstanbul, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tekstil üreticileri online fuar ile 30 ülkeye ihracat gerçekleştirdi - Son Dakika Ekonomi


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