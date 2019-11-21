Son Dakika Haberleri: Tekstil ürünleri ve bakır kablolar taşıyan tırda yangın
Son Dakika 3. Sayfa Tekstil ürünleri ve bakır kablolar taşıyan tırda yangın - Son Dakika

Tekstil ürünleri ve bakır kablolar taşıyan tırda yangın

6 saat önce

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde havlu, nevresim ve diğer tekstil ürünlerinin yanı sıra bakır kablo taşıyan tırda yangın çıktı.

Tekstil ürünleri ve bakır kablolar taşıyan tırda yangın, System.String[]

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde havlu, nevresim ve diğer tekstil ürünlerinin yanı sıra bakır kablo taşıyan tırda yangın çıktı. Yangın, itfaiyenin yoğun müdahalesi sonrası söndürebildi.


Olay, Denizli- Ankara karayolu üzerinde Bozkurt ilçesi yakınlarında meydana geldi. Esat Işık (43) yönetimindeki 20 NT 705 plakalı tırın dorsesinde henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Sürücü Işık, aracını yol kenarına çekip tır ile dorseyi ayırıp çekiciyi uzaklaştırıp, ardından itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında tırın dorsesinde bulunan havlu, nevresim ve diğer tekstil ürünlerinin yanı sıra bakır kablolar yanarak büyük çapta maddi hasar meydana geldi. - DENİZLİ

Denizli, Ankara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:33 Kaynak: İHA
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