Tekstil ürünlerini bırakıp Sağlık Bakanlığı için maske üretimine başladılar - Son Dakika

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde bir firma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede görev yapan sağlık personelinin ihtiyacını karşılamak için tekstil ürünleri yerine tek kullanımlık maske üretimine başladı.

Koronavirüs salgını sonrası Sağlık Bakanlığı ile sözleşme imzalayan firma, sağlık kurumlarının maske ihtiyacını karşılamak için günlük 30 bin adet tek kullanımlık 3 katlı cerrahi maske üretiyor.

Firmanın üretim müdürü Asım Üklimek, AA muhabirine, 6 aydır tekstil ürünleri üzerine üretim yaptıklarını, Kovid-19 salgını sonrası hem işçilerin işsiz kalmaması hem de Türkiye'nin bu durumdan en hafif şekilde etkilenmesi için maske üretimine başladıklarını söyledi.

Fabrikada 100 işçiyle yaptıkları üretimi, ilerleyen günlerde ülkenin ihtiyacına göre artırma planları olduğunu anlatan Üklimek, "Ürettiğimiz maskeleri, imzaladığımız protokol gereği şu an sadece Sağlık Bakanlığımıza teslim ediyoruz. Gerek duyulduğunda ise dünyanın her yerine gönderebiliriz." diye konuştu.

Üklimek, Gümüşhacıköy gibi küçük bir ilçede böyle bir üretim yapmanın ve ülkenin içinde bulunduğu duruma destek sunmanın gururunu yaşadıklarını sözlerine ekledi.