Tekstil ve hazır giyim sektörü adana'da buluştu - Son Dakika

Tekstil ve hazır giyim sektörü Adana'da buluştu

ADANA'da TÜYAP Adana Fuarcılık Anonim Şirketi ve Adana Hazır Giyim Platformu işbirliği ile ilk kez düzenlenen 'Çukurova Tekstil ve Hazır Giyim Fuarı' açıldı.

Açılış törenine Vali Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Oda ve Borsa Başkanları, ilçe belediye başkanları ve sektör temsilcileri katıldı. Açılış konuşmasını yapan TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş. Genel Başkan Yardımcısı Server Seçer, fuara 22 ülkeden ticari alım heyeti geleceğini belirtti. Seçer ayrıca, 2018 yılında 346 bin dolarlık ihracat payını elinde tutan Adana'nın fuar desteği ile ihracat değerini 600 bin dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Tören de bir konuşma yapan Vali Mahmut Demirtaş ise Adana'da ihracatta lokomotif sektörlerinin başında tekstil ve hazır giyimin gelmesi, geleceğe dair umutları diri tuttuğunu söyledi. Demirtaş, "Ülkemizde tekstil ve hazır giyim sektörünün kalbinin attığı durakların başında hiç kuşkusuz Adana gelmektedir. Adana'da kurulan ilk fabrikanın bir çırçır fabrikası olması, akabinde kurulan kumaş fabrikaları da zaman içerisinde ilimizin tekstil sanayinde öne çıkmasını sağlamıştır. İlimizin ihracatta lokomotif sektörlerinin başında tekstil ve hazır giyimin gelmesi, geleceğe dair umutlarımızı diri tutmaktadır. Bu beyanda geçtiğimiz yıl tekstil ihracatımız 314 milyon dolar olarak gerçekleşmiş, kentimiz bu rakamlarla ülke genelinde 5. sırada yer almıştır. Hazır giyim sektöründe ise 2019 yılında 151 milyon dolar ihracat yapan Adana, bu performansla 8. sırada yer almıştır. Adana'da tekstil ve hazır giyim sektörlerinin rekabet gücünün artırılması, teknoloji düzeyinin yükseltilmesi, inovasyon çalışmalarının çoğaltılması, Ar-Ge faaliyetleri ve moda-marka çalışmaları hususlarında dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. İlimizi ihracat rakamlarında, üretim ve istihdam tablolarında yukarılara taşımak için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Fuar ve benzeri organizasyonlar aracılığıyla Adana'yı bu sektörlerin odağına mutlaka taşıyacağızö diye konuştu.

Konuşmaların ardından açılışı gerçekleştirilen fuarda dış giyimden iç giyime, kumaştan yan sanayi ve aksesuara kadar uzanan geniş ürün yelpazesi yer alırken, dünya çapında hazır giyim markaları ve zincir mağazaların satın alma yetkilileri de bir araya gelecek.