Tekstil ve hazır giyimde başarılı ihracatçılar ödüllendirildi
2 saat önce
Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) ve Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nce (UHKİB) bu yıl 11'incisi düzenlenen "İpek Böceği İhracat Ödülleri" sahiplerini buldu.
Uludağ
Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) ve Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nce (UHKİB) bu yıl 11'incisi düzenlenen "İpek Böceği İhracat Ödülleri" sahiplerini buldu. Törende, 89 firmaya 3 farklı kategoride ödüller verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 02:06
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