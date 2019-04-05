Son Dakika Haberleri: Tekstil ve hazır giyimde başarılı ihracatçılar ödüllendirildi

Tekstil ve hazır giyimde başarılı ihracatçılar ödüllendirildi

2 saat önce

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) ve Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nce (UHKİB) bu yıl 11'incisi düzenlenen "İpek Böceği İhracat Ödülleri" sahiplerini buldu.

Tekstil ve hazır giyimde başarılı ihracatçılar ödüllendirildi, System.String[]
Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) ve Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nce (UHKİB) bu yıl 11'incisi düzenlenen "İpek Böceği İhracat Ödülleri" sahiplerini buldu. Törende, 89 firmaya 3 farklı kategoride ödüller verildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 02:06 

Uludağ, İhracat, Ekonomi
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