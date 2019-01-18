Tekstilciler ilave gümrük vergisini az buldu

Pamuk ipliği ve suni sentetik devamsız liflerden ipliklere getirilen ilave gümrük vergileri tekstil sektörü tarafından olumlu karşılanmakla beraber, oranın yetersiz olduğu, yeniden değerlendirilerek artırılması gerektiği belirtildi.

Pamuk ipliği ve suni sentetik devamsız liflerden ipliklere getirilen ilave gümrük vergileri tekstil sektörü tarafından olumlu karşılanmakla beraber, oranın yetersiz olduğu, yeniden değerlendirilerek artırılması gerektiği belirtildi.

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