Son Dakika Haberleri: Tekstilciler ilave gümrük vergisini az buldu

Tekstilciler ilave gümrük vergisini az buldu

1 saat önce

Pamuk ipliği ve suni sentetik devamsız liflerden ipliklere getirilen ilave gümrük vergileri tekstil sektörü tarafından olumlu karşılanmakla beraber, oranın yetersiz olduğu, yeniden değerlendirilerek artırılması gerektiği belirtildi.

Tekstilciler ilave gümrük vergisini az buldu, System.String[]
Pamuk ipliği ve suni sentetik devamsız liflerden ipliklere getirilen ilave gümrük vergileri tekstil sektörü tarafından olumlu karşılanmakla beraber, oranın yetersiz olduğu, yeniden değerlendirilerek artırılması gerektiği belirtildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 02:40 

Ekonomi
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