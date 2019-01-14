Son Dakika Haberleri: Tekstilcilerden çift haneli büyüme hedefi

Tekstilcilerden çift haneli büyüme hedefi

36 dakika önce

İTHİB Başkanı Öksüz, geleneksel pazarların yanında Güney Amerika, Uzak Doğu Asya ve Afrika'ya özel önem vereceklerini belirterek, "Bizim en çok önem verdiğimiz başarı kriterlerinden bir tanesi dünyadaki pazar payımızı artırmak ve dünyanın en büyük beş tedarikçi arasında yer almak" dedi.

Tekstilcilerden çift haneli büyüme hedefi, System.String[]
İTHİB Başkanı Öksüz, geleneksel pazarların yanında Güney Amerika, Uzak Doğu Asya ve Afrika'ya özel önem vereceklerini belirterek, "Bizim en çok önem verdiğimiz başarı kriterlerinden bir tanesi dünyadaki pazar payımızı artırmak ve dünyanın en büyük beş tedarikçi arasında yer almak" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:09 

Uzak Doğu, Güney Amerika, Afrika, Ekonomi
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