TEKSTİLCİLERİN 'LİKRA' ŞİKAYETİ - Son Dakika

TEKSTİLCİLERİN 'LİKRA' ŞİKAYETİ

04.05.2021 12:08
TEKSTİLCİLERİN 'LİKRA' ŞİKAYETİ, System.String[]

TÜRKİYE, pandemiye rağmen tekstildeki ihracatını geçen yılın ilk 3 ayına oranla bu yıl yüzde 23,2 artırdı.

TÜRKİYE, pandemiye rağmen tekstildeki ihracatını geçen yılın ilk 3 ayına oranla bu yıl yüzde 23,2 artırdı. Ancak sektör temsilcileri; iplik, örgü, kumaş gibi tekstilin birçok alanında kullanılan likrayı bulmakta zorlandıklarını, bu nedenle yurt dışından gelen likralı ürün talebini geri çevirmek zorunda kaldıklarını belirtti. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu (KMTSO), iplik ve giysilere esneklik katan kıldan ince olan likrayı Çin'in stok yaptığını belirterek yaşanan ham madde sıkıntısının ihracata olumsuz yansıdığını söyledi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre 2021'in ilk 3 ayında tekstil ihracatı, geçen yılın aynı dönemine oranla artış gösteren 7'inci sektör oldu. Geçen yıl Ocak-Mart döneminde 1 milyar 903 milyon dolarlık ihracat yapan sektör, bu yılın aynı döneminde yüzde 23.2'lik bir artışla 2 milyar 345 milyon dolarlık ihracat yaptı. Ancak sektör temsilcileri; iplik, örgü, kumaş gibi tekstilin birçok alanında kullanılan likrayı bulmakta zorlandıklarını, bu nedenle yurt dışından gelen likralı ürün talebini geri çevirmek zorunda kaldıklarını belirtti.

BALCIOĞLU: FABRİKALARIN KAPASİTELERİ 60'A DÜŞTÜ

Tekstilde Türkiye'de ön sırada yer alan ve bu yılın ilk 3 ayında ülke ortalamasının üzerine çıkarak tekstil ihracatını yüzde 47,9 artıran Kahramanmaraş'taki sanayiciler de likra fiyatının yüzde 100'ün üzerinde arttığını, bu artışa rağmen piyasada bulmakta zorlandıklarını söylüyor. KMTSO Şahin Balcıoğlu, likranın tekstil sanayisinde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Kendisi de tekstilci olan Balcıoğlu, "Maalesef likra bulunamıyor. Haliyle likra olmayınca kumaş yapılamıyor. Bu nedenle fabrikaların kapasiteleri yüzde 60'lara kadar düştü. Ancak bu düşüşe rağmen biz ihracatımızı yüzde 61,3 artırdık çok şükür" diye konuştu.

İHRACAT ARTTI

Pandemiye rağmen ihracatlarının geçen yıla oranla yüzde 47,9 arttığını ve likra sorunu nedeniyle yurt dışından gelen siparişlerin çoğunu geri çevirmek zorunda kaldıklarını anlatan tekstilci Kadir Kurtul, 'Likra; denim kumaşlarda, rahat, spor giyimde çok kullanılıyor ve likralı kumaşlar daha esnek oluyor. Buradaki tüketimin artmasıyla likra tüketimi arttı. Tüketim artınca ürüne ulaşmakta zorlandık ve dolayısıyla da fiyatı arttı. Likra olmadığından dolayı zorlanıyoruz. Müşterilerimize mahcup olmamak adına likralı siparişte likra tedarik etmedikçe sipariş almamaya gayret ediyoruz. ve bu durum ihracatımıza da olumsuz yanıyor. Likralı isteyen müşteriye 'likrasız vereyim' diyemezsin. Dolayısıyla eğer likran yoksa sipariş almıyorsun. 35 yıldır bu piyasadayım ve böyle bir sorunla bugüne kadar hiç karşılaşmamıştık" dedi.

TEKSTİLCİLERİN 'LİKRA' ŞİKAYETİ
TEKSTİLCİLERİN 'LİKRA' ŞİKAYETİ
TEKSTİLCİLERİN 'LİKRA' ŞİKAYETİ
TEKSTİLCİLERİN 'LİKRA' ŞİKAYETİ
TEKSTİLCİLERİN 'LİKRA' ŞİKAYETİ
TEKSTİLCİLERİN 'LİKRA' ŞİKAYETİ
TEKSTİLCİLERİN 'LİKRA' ŞİKAYETİ
TEKSTİLCİLERİN 'LİKRA' ŞİKAYETİ

Çin Halk Cumhuriyeti, Kahramanmaraş, İhracat, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi TEKSTİLCİLERİN 'LİKRA' ŞİKAYETİ - Son Dakika Ekonomi


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