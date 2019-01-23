Son Dakika Haberleri: Tekstilcinin Çocuk Giyimde Yüzü Gülüyor

Tekstilcinin Çocuk Giyimde Yüzü Gülüyor

1 saat önce

Tekstil şirketi sahibi Hüseyin Yolcu, "Bu yıl Ortadoğu ülkeleri, Rusya, Ukrayna, Fransa, Almanya, İspanya, Hollanda, İngiltere, Kuzey Afrika, Güney Afrika gibi dünyanın birçok bölgesinden talep aldık" dedi.

Tekstilcinin Çocuk Giyimde Yüzü Gülüyor, System.String[]
Tekstil şirketi sahibi Hüseyin Yolcu, "Bu yıl Ortadoğu ülkeleri, Rusya, Ukrayna, Fransa, Almanya, İspanya, Hollanda, İngiltere, Kuzey Afrika, Güney Afrika gibi dünyanın birçok bölgesinden talep aldık" dedi.

Hazır giyim sektörü hız kesmeden büyümeye devam ediyor. Özellikle bebek ve çocuk tekstili, hızla artan dünya nüfusu yüzünden her yıl kayda değer bir artış gösteriyor. Özellikle Türk şirketlerinin bu konuda yaptığı ihracat hem üreticinin hem de müşterilerini sevindiriyor.

Konu ile alakalı Granz Tekstil Anonim şirketinin sahibi Hüseyin Yolcu, " Türkiye'de toplam hazır giyim ihracatı 17 milyar dolar. Bu toplam içinde bebek giyim ihracatı 1,6'lık milyar dolarlık bir paya sahip. Sektörün ekonomik büyüklüğü ise 500-600 milyon lira. Bu rakam her yıl katlanarak çocuk tekstilinde büyümenin hızlanmasını sağlıyor. Bu yıl bizi talep eden ülkeler arasında, özellikle Ortadoğu Ülkeleri, Rusya, Ukrayna, Fransa, Almanya, İspanya, Hollanda, İngiltere, Kuzey Afrika, Güney Afrika gibi dünyanın birçok ülkesi mevcut" dedi.

Fuardan 1milyon dolar civarında sipariş aldık

Geçtiğimiz günlerde katıldıkları 'Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuarı'nda 1 milyon dolara yakın sipariş aldıklarını kaydeden Yolcu, "1 milyon dolar civarında bir sipariş aldık. Bu siparişleri elimizden geldiğince hızlı ve seri bir şekilde yetiştirmeye çalışacağız. Yurtdışında da bu tarz çocuk tekstili ile alakalı bilinen fuarlara katılmak için hazırlık yapıyoruz amacımız dünyaca ünlü markalar arasına girmek. Bu konuda oldukça önemli çalışmalar yapıyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:00 Kaynak: İHA

Ukrayna, Rusya Federasyonu, Orta Doğu, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



15 Yaşındaki Çocuk Erken Doğum Yaptı, Bebeği İhmal Nedeniyle Hayatını Kaybetti Çırak Bulamayan Sanayi Ustası, Eşini Kaportacı Yaptı

Süs Kurdelelerini Salıncak Yapan Çocuk, Güvenlik Kamerasına Yakalandı Üzerine Benzin Döktü Kendini Yakmaya Kalktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 16:49:52. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekstilcinin Çocuk Giyimde Yüzü Gülüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]