Son Dakika Haberleri: Tekstilcinin Eski ve Yeni Eşinin 20 Milyon TL'lik Davasında 'Fındık' da Haczedildi (2)

Tekstilcinin Eski ve Yeni Eşinin 20 Milyon TL'lik Davasında 'Fındık' da Haczedildi (2)

5 dakika önce

HACZEDİLEN 'FINDIK' YEDİEMİN OLARAK SAHİBİNE BIRAKILDIÇorlu'da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden tekstilci Cahit Ecesoy'un ilk eşi N.B.

Tekstilcinin Eski ve Yeni Eşinin 20 Milyon TL'lik Davasında 'Fındık' da Haczedildi (2), System.String[]
HACZEDİLEN 'FINDIK' YEDİEMİN OLARAK SAHİBİNE BIRAKILDI

Çorlu'da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden tekstilci Cahit Ecesoy'un ilk eşi N.B.'nin açtığı nafaka davasında, iş adamının ikinci eşi Pervin Ecesoy'un evinden eşyalarla birlikte haczedilen 'Fındık' isimli köpeğin, yediemin olarak sahibine bırakılması kararlaştırıldı.

Pervin Ecesoy'un avukatı Serdar Taşyuvarlayan, yeniden eve bırakılan 'Fındık'la ilgili haciz kararına itirazda bulunacaklarını söyledi. Taşyuvarlayan, kanun gereği evde bakılan bir hayvanın haczedilemeceğini belirterek, "Kanun, 'Ticari amaç güdülmeden, bilhassa ev ve bahçesi içerisinde bakılan ev ve süs hayvanları sahiplerinin borcundan dolayı haczedilemez' diyor. Biz de haciz işlemine itiraz edeceğiz" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:22 Kaynak: DHA

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