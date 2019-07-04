Son Dakika Haberleri: "Tekstilde bayrağı Türkiye'nin dalgalandırdığı bir dönemi yaşıyoruz"
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"Tekstilde bayrağı Türkiye'nin dalgalandırdığı bir dönemi yaşıyoruz"

1 saat önce

TOBB Tekstil Sektör Meclisi Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, "Tekstilde bayrağı Türkiye'nin dalgalandırdığı bir dönemi yaşıyoruz.

TOBB Tekstil Sektör Meclisi Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, "Tekstilde bayrağı Türkiye'nin dalgalandırdığı bir dönemi yaşıyoruz. Tekstilde Türkiye çok iyi durumda. Makine donanımı, kalifiye iş gücü ve tüketim merkezlerine yakınlığı dolayısıyla daha uzun yıllar bu sektörden ekmek yeriz." ifadelerini kullandı.
SANKO Holding Onursal Başkanı da olan Konukoğlu, yazılı açıklamasında, tekstilin emek yoğun bir sektör olduğunu belirtti.
Emek yoğun sektörlerin istihdama ve ekonomiye katkısının, ülke sosyal barışına da katkı anlamına geldiğini aktaran Konukoğlu, sektörde bunlar göz önünde bulundurularak rekabet gücünü koruyacak önlemler alınması gerektiğini belirtti.
Tekstil sektörünü "istihdam adası" ve "işçi deposu" diye nitelendiren Konukoğlu, şöyle devam etti:
"Bir zamanlar tekstil denildiğinde İngiltere akla gelirdi, uzun yıllar da hakimiyetini sürdürdü. 1940-1945 yıllarında sektörde sözü Fransa söylemeye başladı. İngiltere ve Fransa'nın sömürgelerini kaybetmesi sonrasında 1970-1975 döneminden sonra ise İtalya'nın hakimiyeti başladı. Şimdiler de ise tekstilde bayrağı Türkiye'nin dalgalandırdığı bir dönemi yaşıyoruz. Tekstilde Türkiye çok iyi durumda. Makine donanımı, kalifiye iş gücü ve tüketim merkezlerine yakınlığı dolayısıyla daha uzun yıllar bu sektörden ekmek yeriz."
Tekstil sektörünün hiçbir zaman önemini yitirmeyeceğinin altını çizen Konukoğlu, "Geçmişte taklitçi ve fason üretim yapan Türk tekstili artık moda sunan markalar oluşturdu, dış pazarlarda çok iyi noktada.
Tekstil diriye de lazım ölüye de. Doğduğumuzda da öldüğümüzde de tekstile sarılıyoruz. Sektör hiçbir zaman önemini kaybetmez." değerlendirmesinde bulundu.
Konukoğlu, ancak, tekstil sektöründe son yıllarda yatırımın azaldığını ifade ederek, sektörün diri ve dinamik tutması, ihracatın artırılması gerektiğini vurguladı. Konukoğlu, "Katma değeri yüksek üretim yatırımları desteklenmeli, teşvik edilmeli.
Sektörde yeni yatırımlardan ziyade yenileme yatırımlarına önem verilmeli. Tesisini yenilemeyen patronu tesis yeniler. İşsizlik rakamları ortada. Türk tekstilini biraz daha ayağa kaldırmalıyız." görüşünü aktardı.
Dünya genelinde büyük firmaların kökeninde tekstilin olduğuna işaret eden Konukoğlu, tekstil sektörünün stratejik öneme de sahip olduğunu kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 06:39 Kaynak: AA
Abdulkadir Konukoğlu, Türkiye, Ekonomi
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