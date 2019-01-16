Tekstilde Dehşet: 1 Ölü, 1 Yaralı
1 saat önce
Ordu'nun Ünye ilçesindeki bir tekstil imalathanesinde ortaklar arasında yaşanan silahlı saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Ordu
'nun Ünye
ilçesindeki bir tekstil imalathanesinde ortaklar arasında yaşanan silahlı saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Olay, saat 17.30 sıralarında Kaledere
Mahallesi Aydınlar
Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, tekstil ortakları arasında alacak-verecek mevzusu yüzünden tartışma çıkarken, olay büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sonrası Ümit Ş. (38), ortağı olan Zekai Sezer (63) ve oğlu Samet Sezer'i (28) evden aldığı ileri sürülen pompalı tüfekle vurdu. Samet Sezer olay yerinde hayatını kaybederken baba Zekai Sezer ambulansla Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun
'a sevk edildiği öğrenildi.
Kavgaya karışan tekstil ortağı Ümit Ş. olay sonrası kayıplara karışırken, kardeşi Nazan G.'nin güvenlik güçlerine teslim olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ORDU
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 08:23 Kaynak: İHA
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