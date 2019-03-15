Tekstilde gündem ‘Sürdürülebilir ve çevre dostu üretim’
52 dakika önce
UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin: "Sürdürülebilirlik ve çevre dostu üretim tekstil sektöründe yüksek katma değerli ihracatın önünü açacak.
UTİB Başkanı Pınar Taşdelen
Engin: "Sürdürülebilirlik ve çevre dostu üretim tekstil sektöründe yüksek katma değerli ihracatın önünü açacak."
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 01:45
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