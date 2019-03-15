Son Dakika Haberleri: Tekstilde gündem ‘Sürdürülebilir ve çevre dostu üretim’

Tekstilde gündem ‘Sürdürülebilir ve çevre dostu üretim’

52 dakika önce

UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin: "Sürdürülebilirlik ve çevre dostu üretim tekstil sektöründe yüksek katma değerli ihracatın önünü açacak.

Tekstilde gündem ‘Sürdürülebilir ve çevre dostu üretim’, System.String[]
UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin: "Sürdürülebilirlik ve çevre dostu üretim tekstil sektöründe yüksek katma değerli ihracatın önünü açacak."
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 01:45 

Taşdelen, Pınar, Ekonomi
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