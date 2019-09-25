Tekstilde oyun kurucu olabiliriz
1 saat önce
Uluslararası Tekstil Sempozyumu'nda konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, alışılagelmişliğin yaygın olduğu bir ortamda, çevreye, sosyal inovasyona duyarlı niş bir pazar oluşturarak Türkiye'nin bir oyun kurucu olabileceğini söyledi.
Uluslararası Tekstil Sempozyumu'nda konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, alışılagelmişliğin yaygın olduğu bir ortamda, çevreye, sosyal inovasyona duyarlı niş bir pazar oluşturarak Türkiye'nin bir oyun kurucu olabileceğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 07:45
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