Son Dakika Haberleri: Tekstilde oyun kurucu olabiliriz
Son Dakika Ekonomi Haber

Tekstilde oyun kurucu olabiliriz

1 saat önce

Uluslararası Tekstil Sempozyumu'nda konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, alışılagelmişliğin yaygın olduğu bir ortamda, çevreye, sosyal inovasyona duyarlı niş bir pazar oluşturarak Türkiye'nin bir oyun kurucu olabileceğini söyledi.

Tekstilde oyun kurucu olabiliriz, System.String[]

Uluslararası Tekstil Sempozyumu'nda konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, alışılagelmişliğin yaygın olduğu bir ortamda, çevreye, sosyal inovasyona duyarlı niş bir pazar oluşturarak Türkiye'nin bir oyun kurucu olabileceğini söyledi.

Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 07:45 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'ın BM tweetine Akşener'den yanıt: İnşallah dönüşte Türkiye'de bunu hayata geçirir
Esra Erol, Şırnaklı Leyla'nın okuma hayalini gerçekleştirdi UEFA Uluslar Ligi'nde format değişti! Türkiye, B Ligi'nde kaldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kalkınma amaçları zirvesine katıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 09:05:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekstilde oyun kurucu olabiliriz
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]