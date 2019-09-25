Tekstilde oyun kurucu olabiliriz

Uluslararası Tekstil Sempozyumu'nda konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, alışılagelmişliğin yaygın olduğu bir ortamda, çevreye, sosyal inovasyona duyarlı niş bir pazar oluşturarak Türkiye'nin bir oyun kurucu olabileceğini söyledi.