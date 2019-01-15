‘Tekstilde perakende fiyatı daha da artacak’
56 dakika önce
İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Öksüz, sektördeki döviz kuruna bağlı maliyet artışları nedeniyle fiyatların yaz aylarında daha da artacağı öngörüsünde bulundu.
İstanbul
Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Öksüz
, sektördeki döviz kuruna bağlı maliyet artışları nedeniyle fiyatların yaz aylarında daha da artacağı öngörüsünde bulundu.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 06:04
Nişantası'nda Moda Tasarım Atölyesi Olan Kadın, Kızı İçin Memleketine Dönerek Çiftçilik Yapmaya Başladı
Meteoroloji'den Uyarı Üstüne Uyarı: İstanbul'a Kar Geliyor
Galatasaray'ın Chaves'ten Transfer Ettiği Marcao İstanbul'a Geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump Arasındaki Görüşme Sonrası Dolar Düşüşe Geçti