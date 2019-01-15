Son Dakika Haberleri: ‘Tekstilde perakende fiyatı daha da artacak’

‘Tekstilde perakende fiyatı daha da artacak’

56 dakika önce

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Öksüz, sektördeki döviz kuruna bağlı maliyet artışları nedeniyle fiyatların yaz aylarında daha da artacağı öngörüsünde bulundu.

‘Tekstilde perakende fiyatı daha da artacak’, System.String[]
İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Öksüz, sektördeki döviz kuruna bağlı maliyet artışları nedeniyle fiyatların yaz aylarında daha da artacağı öngörüsünde bulundu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 06:04 

Ahmet Öksüz, İstanbul, Ekonomi
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