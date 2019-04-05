Son Dakika Haberleri: Tekstilde yaklaşan tehdit

Tekstilde yaklaşan tehdit

53 dakika önce

"İhracatı artırma istekliliğimiz sadece sözde değil mevzuatlarımızda da karşılığını, hangi sektör olursa olsun, koşulsuz bulabilmeli."

Tekstilde yaklaşan tehdit, System.String[]
"İhracatı artırma istekliliğimiz sadece sözde değil mevzuatlarımızda da karşılığını, hangi sektör olursa olsun, koşulsuz bulabilmeli."
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:11 

İhracat, Ekonomi
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