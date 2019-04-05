Tekstilde yaklaşan tehdit
53 dakika önce
"İhracatı artırma istekliliğimiz sadece sözde değil mevzuatlarımızda da karşılığını, hangi sektör olursa olsun, koşulsuz bulabilmeli."
"İhracatı artırma istekliliğimiz sadece sözde değil mevzuatlarımızda da karşılığını, hangi sektör olursa olsun, koşulsuz bulabilmeli."
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:11
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