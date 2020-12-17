Tekstilde yenilikçi fikirlerin yarıştığı etkinlik sonuçlandı - Son Dakika

Tekstilde yenilikçi fikirlerin yarıştığı etkinlik sonuçlandı

17.12.2020 15:15
Tekstilde yenilikçi fikirlerin yarıştığı etkinlik sonuçlandı, System.String[]

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliğinin (UTİB), girişimcilere yeni ufuklar ve yol haritaları çizmek amacıyla bu yıl 12'ncisini düzenlediği "Techxtile Start-Up Challenge" etkinliği sona erdi.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliğinin (UTİB), girişimcilere yeni ufuklar ve yol haritaları çizmek amacıyla bu yıl 12'ncisini düzenlediği "Techxtile Start- Up Challenge" etkinliği sona erdi.

UTİB'den yapılan açıklamaya göre, 174 proje için başvuru yapılan etkinlikte, eğitim ve eleme süreçlerinin ardından 13 proje finale kaldı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, çevrim içi düzenlenen etkinlikte, bu tür organizasyonların ekosistem açısından çok önemli olduğunu belirterek, teknoloji ve Ar-Ge'ye yatırım yapma bilincinin geliştirilmesi için çalıştıklarını bildirdi.

Turagay, " Türkiye'de Ar-Ge yatırımlarının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla içindeki payı 2019'da yüzde 1,06 oldu. 2023 hedefimiz ise yüzde 3. Başarılı olmamız için Ar-Ge'ye, teknolojiye ve inovasyona kesinlikle yatırım yapmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle de söz konusu etkinliğe birçok bakanlığın destek verdiğini belirtti.

Bir amaç özelinde toplanıp tüm konuların koordinasyonunun son derece anlamlı olduğunu vurgulayan Gülle, "Biz davaya inanmış, bu ülkenin geleceğine inanmış ve bu ülkenin insanına bir şeyler verebilmek adına tüm mesaisini harcayan insanlar olarak, bu girişimci kardeşlerimizin projelerinin değer bulduğunu, sermaye ile birleştiğini, ülkemize fayda getirecek işlere vesile olmasını diliyorum." dedi.

"174 projenin 64'ü kadın girişimcilerimizden geldi"

UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, projeyle bir girişimcilik ekosistemi oluşturmayı amaçladıklarını belirtti.

Bursa'nın tüm dinamikleriyle başlattıkları Techxtile Start-Up Challenge etkinliğinde 10 aylık maratonun sonunda sadece dereceye girenlerin değil tüm katılımcıların kazandığını dile getiren Engin, şunları kaydetti:

"174 projenin 64'ü kadın girişimcilerimizden geldi. Bunun sevincini yaşarken, birinciliği de bir kadın girişimcimizin kazanması yine bizi çok mutlu eden bir başka gelişme oldu. 11 adayımız pandemiyle ilgili bir sorun ya da duruma çözüm üretmeyi amaçlayan proje sunarken, akıllı tekstillerde 10, sanal gerçeklik alanında 18, teknik tekstillerde 20, enerji verimliliğinde 5 ve ekonomide 1 başvuru aldık. Sürdürülebilirlik, yapay zeka gibi alanlardan önemli sayıda proje sunuldu."

Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Şenol Şankaya da Techxtile Start Up Challenge programına katılan tüm girişimcilere danışmanlık desteği vererek fikirlerini geliştirmelerine katkı sağladıkları bu etkinliğin uzun soluklu bir süreç olduğu, diğer sektörlere de örnek teşkil edeceği görüşünü aktardı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, farklı fikir ve bakış açılarının oluşturduğu zenginlikle projenin başarı çıtasının her geçen yıl daha da yükseldiğini söyledi.

Konuşmaların ardından yarışmanın sonuçları açıklandı.

Bireysel kategoride birinciliği "Zeytin Çekirdeği Atığı Prinadan Elde Edilen, Doğayı Koruyan Biyopolimer ile Sürdürülebilir Tekstil Ürünleri ve Bitkisel Deri Üretimi Projesi" ile Duygu Yılmaz elde etti.

Kurumsal kategoride "Biyobozunur Yıkanabilir Antiviral Maske Projesi" ile Polyteks Ar-Ge Merkezi ilk sırada yer aldı.

Bu yıl ilk kez kadın girişimciler için verilen ödüle ise "Wearebasics" adlı projeleriyle Cansu Yanık ve Ceren Danış sahip oldu.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği, Türkiye, Kadın, Up, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Tekstilde yenilikçi fikirlerin yarıştığı etkinlik sonuçlandı - Son Dakika Ekonomi


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