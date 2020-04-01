Tekstildeki iş hacmi, ‘terbiye’ ile 10 yılda 120 milyar dolara çıkar

Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri Derneği (TTTSD) ve DÜNYA Gazetesi'nin birlikte düzenlediği yuvarlak masa toplantısında, 80 milyar dolarlık iş hacmi bulunan tekstil sektörünün, verilecek üretim ve ihracat desteği ile 120 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşabileceği savunuldu.