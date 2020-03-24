Tekstilden de sipariş iptal haberleri gelmeye başladı

Koronavirüs salgını nedeniyle küresel tekstil sektöründe dünyanın farklı bölgelerinden iptal haberleri geliyor. Bazen bu iptaller dünyanın farklı köşesinden iş insanlarını kepenk kapatmaya ya da işçi çıkartmaya zorluyor. ABD'den Türkiye'ye tekstil makinesi ihraç eden AEI de bu şirketlerden biri.