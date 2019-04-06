Tekstilin Başkentine 'Textile Show' Morali

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde düzenlenen 2. Bursa Textile Show Fuarı sona erdi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde düzenlenen 2. Bursa Textile Show Fuarı sona erdi. 40'a yakın ülkeden 400 yabancı iş profesyonelinin ziyaret ettiği organizasyonda Bursalı firmalar 5 bine yakın iş görüşmesi yaptı.



Sektörlerin ihracat odaklı büyümesine yönelik projeler geliştiren BTSO öncülüğünde Ticaret Bakanlığı ve Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği'nin (UTİB) desteğiyle bu yıl ikincisi düzenlenen Bursa Textile Show Fuarı'nda 90'a yakın firma 2020 ilkbahar-yaz kumaş ve aksesuar koleksiyonlarını görücüye çıkardı. Fuarda Rusya'dan İspanya'ya, ABD'den Hindistan'a kadar 40 ülkeden 400'e yakın yabancı alıcı Bursalı firmalarla iş birliği masasına oturdu. Üç gün boyunca 2 bin 200 kişi tarafından ziyaret edilen fuarda 5 bine yakın ikili iş görüşmesi yapıldı.



Bursa Textile Show Fuarı'nda Polonya'dan önemli sektör temsilcileri de Bursa'ya geldi. Tekstil ve Giysilik Kumaş UR-GE Projeleri çerçevesinde Polonya'nın Lodz şehrinde 'Lodz Fashion Meetings' ismiyle ikili iş görüşmeleri gerçekleştiren BTSO, bu organizasyonun ardından Polonya'dan 20'nin üzerinde firmayı Bursalı firmalarla buluşturdu.



BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, Bursa'da sektörün ihracatını artıracak önemli bir organizasyona imza attıklarını söyledi. UR-GE ve Küresel Fuar Acentesi Projesi dahilinde



firmaları B2B organizasyonlarında ihracat yapabilecekleri firmalarla buluşturduklarını kaydeden İsmail Kuş, "Bursa Textile Show Fuarı Odamızın başarıyla yürüttüğü önemli bir organizasyon. Sektörümüzün sahiplendiği organizasyonu ilk olarak alım heyeti şeklinde düzenledik. Firmalarımızın talebiyle fuar kimliği kazanan etkinliğimiz, firmalarımızın iş hacminin artmasını sağladı. Sektör temsilcilerimiz bu fuarda yeni iş ortakları buldu. BTSO olarak sektörlerimizin ihracat odaklı büyümesine bundan sonraki organizasyonlarda devam edeceğiz" dedi. - BURSA

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