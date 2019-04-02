Tekstilin lider oyuncuları “Let’s Meet in Bursa” dedi
1 saat önce
Tekstil sektörünün lider oyuncularını bir araya getiren Bursa Textile Show Fuarı Merinos AKKM'de ikinci kez kapılarını "Let's Meet in Bursa" sloganıyla açtı.
Tekstil sektörünün lider oyuncularını bir araya getiren Bursa
Textile Show Fuarı Merinos
AKKM'de ikinci kez kapılarını "Let's Meet in Bursa" sloganıyla açtı. 2020 ilkbahar-yaz kumaş ve aksesuar koleksiyonlarının beğeniye sunulduğu fuar, 40 ülkeden 400'e yakın yabancı iş profesyonelini ağırlıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 03:58
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