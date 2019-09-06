Son Dakika Haberleri: Tekstilin Silikon Vadisi için girişimciler aranıyor
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Tekstilin Silikon Vadisi için girişimciler aranıyor

24 dakika önce

Techxtile Start-Up Challenge 22-23 Ekim tarihlerinde Bursa'da düzenlenecek.

Tekstilin Silikon Vadisi için girişimciler aranıyor, System.String[]

Techxtile Start- Up Challenge 22-23 Ekim tarihlerinde Bursa'da düzenlenecek. Bursa'yı dünya tekstil ve hazır giyim endüstrisinin Silikon Vadisi yapmayı hedefleyen etkinlikte, kazanan projeleri uluslararası ticarete hazırlayacak ödüller dağıtılacak.

Silikon Vadisi, Bursa, Up, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 03:20 
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