Son Dakika Haberleri: Tekstilkent esnafından aidat ve otopark ücreti eylemi
Son Dakika Güncel Tekstilkent esnafından aidat ve otopark ücreti eylemi

Tekstilkent esnafından aidat ve otopark ücreti eylemi

1 saat önce

TEKSTİLKENT Ticaret Merkezi esnafı, aidat ve otopark ücretlerinin yüksekliğinden yakınarak yönetimi protesto etti.

Tekstilkent esnafından aidat ve otopark ücreti eylemi, System.String[]
TEKSTİLKENT Ticaret Merkezi esnafı, aidat ve otopark ücretlerinin yüksekliğinden yakınarak yönetimi protesto etti.

Esenler'de bulunan Tekstilkent Ticaret Merkezi esnafı, kendilerinden alınan aidat ve otopark ücretlerinin yüksek olmasını protesto etmek için Cuma namazı sonrası yönetim binası önünde toplandı. Polisin güvenlik önlemi aldığı eylem sırasında grup, bir süre Tekstilkent yönetimi aleyhinde slogan attı.

"BU İNSANLARIN HAKKINA GİRİYORLAR"

Tekstilkent esnafı Malik Köysu, "Tekstil Kent yönetimi kimseden ve üyelerden karar almadan hem kapılara, hem aidatlara zam yapmış. Bu insanların hakkına giriyorlar. Yüzde yüz zam yapmışlar. Kimse bundan rahat değil, herkes rahatsız. İnsanların karşısına çıkıp 'bu kararı ben kendim verdim' diyemiyorlar. Bunlar hep haksız yere insanlardan alıyor. Yönetimin istifa etmesi gerekiyor" dedi.

"AĞIR BİR KÜLFET OLUŞTURUYOR. ZATEN EKONOMİK ŞARTLAR BELLİ."

Tekstil Kent esnafı Turgay Karaman da, "Büyük sıkıntı bu. G1 ve G2 bloklar var, o otoparkları yönetim kiraya vermiş. Burada otopark sorunu vardı fakat kalktılar dışarıdan gelmiş bir firmaya otoparkları verdiler, bir anda ücretli yaptılar. İlk başta 30 liraydı, sezimizi çıkartmadık. Ondan sonra buna her sene yüzde 100 zam koydular. İki senenin sonunda 30 liralık otopark geldi 100 liraya. Şimdi burada 10 tane aracı olan insan var, 20 tane aracı olan insan var. Şimdi bu da ağır bir külfet oluşturuyor. Zaten ekonomik şartlar belli" diye konuştu.


- İstanbul
Tekstilkent, Esenler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 06:41 Kaynak: DHA
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