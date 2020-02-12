Teksüt Bandırma: 100-70

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik
HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Mehmet Serdar Ünal, Kerem BakiFENERBAHÇE BEKO: Sloukas 16, Nunnally 16, Kalinic 6, Thomas, Vesely 15, Ahmet Düverioğlu 8, Melih Mahmutoğlu 18, Ali Muhammed 12, Berkay Candan 2, Egehan Arna 5, Ekrem Sancaklı 2, Ergi TırpancıTEKSÜT BANDIRMA: Smith 12, Kalinoski 9, Hummer 8, Prewitt 10, Terry15, Şehmus Hazer 5, Erkan Yılmaz, Alperen Şengün 2, Furkan Haltalı 4, Sadık Emir Kabaca, Atakan Erdek 51'İNCİ PERİYOT: 22-22İLK YARI: 46-323'ÜNCÜ PERİYOT: 79-52Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe Beko konuk ettiği Teksüt Bandırma'yı 100-70 mağlup etti ve kupada Dörtlü Final'e yükseldi. Sarı-lacivertliler yarı finalde Pınar Karşıyaka'yı eleyen Türk Telekom ile karşı karşıya gelecek.