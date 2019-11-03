Son Dakika Haberleri: Teksüt Bandırma: 72 - Frutti Extra Bursaspor: 62
Son Dakika Spor Teksüt Bandırma: 72 - Frutti Extra Bursaspor: 62

Teksüt Bandırma: 72 - Frutti Extra Bursaspor: 62

7 saat önce

Karşılaşmaya iyi başlayan Teksüt Bandırma, Kalinoski ve Smith'in sayılarıyla 2. dakikayı 8-6 önde geçti.

Teksüt Bandırma: 72 - Frutti Extra Bursaspor: 62, System.String[]

Karşılaşmaya iyi başlayan Teksüt Bandırma, Kalinoski ve Smith'in sayılarıyla 2. dakikayı 8-6 önde geçti. Yeşil-beyazlı ekip, Terry ve Şehmus Hazer'in de skora katkısıyla 5. dakikada farkı 6 sayıya çıkardı: 12-6. Olaseni ve Christopher James Jones'un basketleriyle farkı azaltan Frutti Extra Bursaspor karşısında skorda önde kalan Teksüt Bandırma, ilk çeyreği 18-16 önde tamamladı.


İkinci periyoda Frutti Ekstra Bursaspor, Freeman'ın basketiyle başladı ve eşitliği sağladı: 18-18. İki takımın da skor üretmekte zorlandığı çeyrekte 15. dakikayı Teksüt Bandırma, Prewitt ve Furkan Haltalı'nın sayılarıyla 22-19 öne geçti. Christopher James Jones ve İzzet Tükyılmaz'ın basketleriyle 7-0'lık seri yakalayan konuk ekip, periyodun son anlarında 26-24 öne geçti. Teksüt Bandırma, Kalinoski'nin dış atıştan kazandırdığı sayılarla soyunma odasına 27-26 önde gitti.


İkinci yarıya 8-0'lık seriyle başlayan Teksüt Bandırma, 24. dakikada skoru 35-28'e getirdi. Olaseni, Christopher James Jones ve Freeman ile farkı azaltmaya çalışan konuk ekip karşısında Prewitt ve Kalinoski'nin sayılarıyla 9-0'lık seri yakalayan ev sahibi ekip, 28. dakikayı 47-37 önde geçti. Teksüt Bandırma, final periyoduna da 52-41 önde girdi.


Son çeyrekte 7-0'lık seri yakalayan Teksüt Bandırma, 34. dakikada skoru 59-44'e getirdi. Kalan bölümde skordaki üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip, karşılaşmadan 10 sayı farkla 72-62 galip ayrıldı.


Teksüt Bandırma'da Prewitt 21, Smith 19 sayıyla oynadı. Frutti Extra Bursaspor'da ise Freeman 18, Christopher James Jones 15, Olaseni 11 sayı kaydetti.


Salon: Kara Ali Acar


Hakemler: Mehmet Şahin, Kerem Baki, Duhan Köyiçi


Teksüt Bandırma: Smith 19, Prewitt 21, Furkan Haltalı 4, Rıdvan Öncel 2, Erkan Yılmaz 1, Şehmus Hazer 2, Kalinoski 8, Alperen Şengün, Terry 9, Hummer 6


Frutti Extra Bursaspor: Olaseni 11, Riley 2, Freeman 18, Tevfik Akdamar, Christopher James Jones 15, Erbil Eroğlu, Perry James Jones 8, İzzet Türkyılmaz 8, Evren Büker, Tuğberk Gedikli


1. Periyot: 18-16


Devre: 27-26


3. Periyot: 52-41

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 11:47 
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