Teksüt Bandırma: 91-82 - Son Dakika
Son Dakika Spor Teksüt Bandırma: 91-82 - Son Dakika Spor

Teksüt Bandırma: 91-82

18 dakika önce

SALON: Mustafa Kemal AtatürkHAKEMLER: Zafer Yılmaz (xx), Özlem Yalman (xx), Semih Vural (xx)PINAR KARŞIYAKA: Taylor (xxx) 15, Crocker (xxx) 12, Metecan (xxx) 9, M'Baye (xxx) 12, Morgan (xxx) 22,Yunus (xx) 8, Kennedy (xxx) 10, Semih Erden (x) 3, Nusret (x), Onuralp (x)TEKSÜT BANDIRMA: Smith...

Teksüt Bandırma: 91-82, System.String[]

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Zafer Yılmaz (xx), Özlem Yalman (xx), Semih Vural (xx)

PINAR KARŞIYAKA: Taylor (xxx) 15, Crocker (xxx) 12, Metecan (xxx) 9, M'Baye (xxx) 12, Morgan (xxx) 22,Yunus (xx) 8, Kennedy (xxx) 10, Semih Erden (x) 3, Nusret (x), Onuralp (x)

TEKSÜT BANDIRMA: Smith (xxx) 15, Şehmus (xxx) 10, Kalinoski (xx) 6, Terry (x) 1, Hummer (xxx) 10, Prewitt (x) 5, Furkan (xx) 5, Alperen (xxx) 10, Rıdvan (xxx) 20

1'İNCİ PERİYOT: 25-21

İLK YARI: 44-39

3'ÜNCÜ PERİYOT: 68-56

ING Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarıyı Anadolu Efes'in ardından ikinci sırada tamamlayan Pınar Karşıyaka, ikinci devrenin ilk maçında evinde Teksüt Bandırma Basketbol'u yendi: 91-82. Ligde 16 maçta 13 galibiyete uzanarak puan tablosundaki yerini koruyan yeşil kırmızılılarda Morgan 22, Taylor 15 sayıyla oynadı. Kaf-Kaf, iç sahada bu sezon lig ve Avrupa'da çıktığı 14 maçta 13'üncü galibiyetini almayı başardı.

Maçın başında Karşıyaka'nın pota altından Morgan'la bulduğu sayılara konuk ekip Smith'in 3 sayılık isabetleriyle karşılık verdi. Morgan'ın boyalı alandan sayıları, Crocker ve M'Baye'nin üçlükleriyle öne geçip farkı 6 sayıya çıkaran yeşil kırmızılılar ilk 10 dakikayı 25-21 önde geçti. İkinci periyodun başında ev sahibine 3 dakika sayı attırmayan Teksüt Bandırma, pota altından basketlerle 4 sayılık üstünlüğü yakaladı. Kennedy'nin üst üste 6 sayısıyla yeniden öne geçen Kaf-Kaf, Taylor ve Crocker'la devrenin bitimine 1 dakika 52 saniye kala 44-34'le 10 sayılık üstünlüğü buldu. Kalan bölümde Teksüt Bandırma'nın 5 sayısıyla ilk yarı 44-39 sonuçlandı. Üçüncü periyotta kontrolü yeniden eline alan Karşıyaka, Crocker, Taylor ve Morgan'ın sayılarıyla farkı 15'e taşıdı. Dördüncü periyot 68-56 Karşıyaka üstünlüğüyle başladı. Dördüncü ve son periyotta da üstünlüğünü koruyan Pınar Karşıyaka, salondan 91-82 galip ayrıldı.

ERTAÇ'A PLAKET ONURU

?Türk basınına 62 yıl hizmet eden, İzmir ve Türk basketbolunda özellikle Karşıyaka yazılarıyla bu sporun gelişiminde büyük emekleri olan Gürkan Ertaç maçta plaketle onurlandırıldı. Ertaç'a 1912 Karşıyaka Derneği adına onur plaketini Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı ile 1912 Karşıyaka Derneği Başkanı Cem Karagözlü karşılaşmanın devre arasında verdi. Karşıyaka'da Belediye Başkanı Cemil Tugay, maçı protokol tribünü yerine taraftarların arasında izledi.


Mustafa Kemal Atatürk, Pınar Karşıyaka, Karşıyaka, Bandırma, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 07:22 Kaynak: DHA
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