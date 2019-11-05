Son Dakika Haberleri: Teksüt Bandırma, Ali Acar'da AEK'yı ağırlayacak!
Son Dakika Spor Teksüt Bandırma, Ali Acar'da AEK'yı ağırlayacak!

Teksüt Bandırma, Ali Acar'da AEK'yı ağırlayacak!

7 saat önce

Teksüt Kara Ali Acar Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Teksüt Bandırma, Ali Acar'da AEK'yı ağırlayacak!, System.String[]

Teksüt Kara Ali Acar Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.


Grupta geride kalan 3 maçında 1 galibiyet ve 2 yenilgi alan Teksüt Bandırma 6. sırada bulunurken, 2 galibiyet ve 1 yenilgisi bulunan AEK ise 3. durumda yer alıyor.


Bandırma, Ali Acar, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 10:28 
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