Teksüt Bandırma, Ali Acar'da AEK'yı ağırlayacak!
7 saat önce
Teksüt Kara Ali Acar Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.
Teksüt Kara Ali Acar Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.
Grupta geride kalan 3 maçında 1 galibiyet ve 2 yenilgi alan Teksüt Bandırma 6. sırada bulunurken, 2 galibiyet ve 1 yenilgisi bulunan AEK ise 3. durumda yer alıyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 10:28
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