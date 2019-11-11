Teksüt Bandırma, Alman temsilcisi Rasta Vechta'ya konuk olacak

Basketbol FIBA Erkekler Şampiyonlar Ligi B Grubu beşinci hafta maçında Teksüt Bandırma, yarın Alman temsilcisi Rasta Vechta'ya konuk olacak.
Müsabaka yarın TSİ 22.00'de Rasta Dome Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanacak.
Teksüt Bandırma, geçen hafta Bandırma'da konuk ettiği Yunanistan temsilcisi AEK'ye 68-50 mağlup olurken Rasta Vechta ise deplasmanda Telenet Giants Antwerp'i 81-74 yenmişti.
Grupta 5. hafta maçları öncesi tek galibiyeti bulunan Teksüt Bandırma 7'nci, yaptığı karşılaşmaların üçünü kazanan Rasta Vechta ise 3. sırada yer alıyor.