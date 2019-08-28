Teksüt bandırma bk, almanya'da iki hazırlık maçı oynayacak
21 dakika önce
TEKSÜT Bandırma BK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 01:12 Kaynak: DHA
TEKSÜT Bandırma
BK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Bandırma temsilcisi, 7-9 Eylül
tarihleri arasında Almanya
'da iki hazırlık maçı oynayacak.
Geçtiğimiz sezonu Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde çeyrek final ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde de son 16 turu oynama başarısı gösteren TEKSÜT Bandırma BK, yeni sezon hazırlıklarını sürdüyor. Teksüt Bandırma BK, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 7-9 Eylül tarihleri arasında Almanya'da Brose Bamberg
ve MHP
Riesen Ludwigsburg takımlarına karşı oynayacak. Bu arada Yeşil - Beyazlı ekipte kondisyonerlik görevine en son Konyaspor
Basketbol'un kondisyonerliğini yapan Serhat Güneş getirildi.
- Bandırma
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